Escribió un cuento sobre su abuelo, un peluquero italiano en San Luis, y fue premiada

María Florencia De Iannello conoce muy bien, desde su infancia, las vivencias de los inmigrantes italianos en Argentina. Es la nieta del recordado peluquero Giuseppe "José" De Iannello, quien durante décadas le cortó el pelo a los puntanos en un local de calle Junin al que bautizó, convenientemente, “Roma”. De allí y de los recuerdos de la joven escritora surgió “Memoria sin cuerpo”, un cuento escrito por la joven que acaba de ganar un concurso literario en Italia

El relato quedó en el tercer lugar en el Premio Literario Giammario Sgattoni y representó “una experiencia muy especial” para María Florencia, ya que fue la primera vez que se presentó como escritora en el certamen, que recibió 118 relatos.

El premio tiene tres categorías y una de ellas es “Italiani Oltreconfine”, “que busca dar voz tanto a italianos que viven fuera de Italia como a ítalo-descendientes, como en mi caso, que mantienen un vínculo con Italia, con sus raíces, su memoria familiar y su identidad”, contó la joven.

La organización del concurso plantea la cultura y las historias “como una forma de construir comunidad, preservar la memoria y generar nuevos espacios de participación”. En esta edición participaron escritores, lectores, jurados, artistas, instituciones, asociaciones y ciudadanos, lo que convirtió al certamen en un proyecto cultural alrededor de las historias y de la memoria.

De Ianello dijo que participó como ìtalo-descendiente y fue la única argentina entre las premiadas. “Este reconocimiento tiene un significado particular para mí porque Argentina es un país profundamente marcado por la inmigración italiana. Son muchísimas las familias argentinas que tienen descendencia de italianos que un día dejaron su tierra para comenzar una nueva vida”.

María Florencia tiene 36 años y desde febrero del 2024 que está en Italia para conocer el país de su abuelo como parte de un proyecto de turismo de las raíces. En San Luis, fue a la escuela Juan Pascual Pringles y quedaron su madre Claudia Iglesias y su hermana Federica.

Florencia en Cleto, en la provincia de Cosenza. La primera ciudad que visitó en Italia.

“Memoria sin cuerpo” nació de la reflexión de los inmigrantes ante los nuevos desafíos. El relato cuenta la historia de una descendiente de italianos que viaja a Sicilia, la tierra donde nació su abuelo, un inmigrante que dejó Italia y no pudo regresar en su vejez. La protagonista lleva una pequeña llave que su abuelo había conservado hasta su muerte y que termina por convirtirse en un símbolo de la historia familiar.

“El viaje de la protagonista –contó la autora- no representa un regreso geográfico. Es un regreso a una parte de su identidad”.

De claras referencias autobiográficas, el cuento de De Ianello plantea si se puede sentir como propia, por medio de los paisajes, los aromas, las voces y las sensaciones de un lugar, una memoria que originalmente perteneció a otra persona.

“Memoria sin cuerpo” es también, según la autora, una reflexión sobre cómo las raíces y la cultura pueden sobrevivir al paso del tiempo. “Nuestros antepasados dejaron Italia, pero no necesariamente dejaron atrás su identidad. Parte de aquello que trajeron continuó viviendo en sus hijos, en sus nietos y en las generaciones posteriores”.

Por eso, más que un reconocimiento literario, el premio representa para María Florencia “una forma de tender un puente entre Argentina e Italia” a través de una historia familiar y de demostrar que las raíces no desaparecen cuando uno se aleja de la tierra de origen. “A veces simplemente cambian de lugar: pasan a vivir en sus hijos, en sus nietos y en las generaciones que vienen después”.