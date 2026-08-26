Por tres días, el arte se hace camino al andar en el Valle

Curioso, original, inquieto, sorpresivo, un festival que por tres días recorrerá (nunca mejor dicho) el Valle del Conlara propone poner los pies en movimiento y acompañarlos con la mirada y con el corazón. El Festival Internacional Caminar intenta mostrar el andar como una forma de hacer arte.

La inauguración será el viernes 28 de agosto y hasta el domingo 30 el encuentro tendrá muestras, charlas, cortos, talleres y concursos para todo el público interesado en el arte y en los caminos. Las sedes son Merlo, Carpintería, Los Molles y Villa Elena y la temática de este año son Derechos Humanos y Ecología.

Creado por la artista y gestora Gaby Blanco, el festival tiene la intención, entre otras, “de volver a mirarnos”, según dijo la inventora, responsable además de la muestra “Vos, yo y el tiempo que habitamos juntos”, con la que se inaugura el festival y estará hasta 6 de setiembre en La Casa del Poeta.

“Durante tres días, vecinos y visitantes van a poder sumarse a obras pensadas para el lugar, performances itinerantes, talleres, caminatas con historias locales y hasta proyecciones de cortos”, dijo Blanco, quien sostuvo que la grilla reúne a artistas de San Luis, de distintos puntos de Argentina y del exterior. “Vamos a generar un cruce hermoso entre la comunidad y quienes nos visitan”, concluyó la artista.

El festival es “una invitación abierta para salir a caminar, perder la prisa por un rato y redescubrir nuestras calles con otros ojos”, terminó Blanco, organizadora también de la primera edición del encuentro, que se realizó en el barrio porteño de Chacarita.