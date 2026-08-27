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Asalto en Villa Mercedes

“A patadas rompieron una puerta, los re golpearon y hubo un tiro”

La familia que fue asaltada en su casa del barrio Quintas de Betbeder “vivió un verdadero infierno. Los regolpearon y hubo un disparo de arma de fuego. Estuvo muy heavy”, confió uno de allegados.

Por redacción
| Hace 1 hora

Mientras se espera el informe oficial de lo acontecido, trascendió que los malvivientes ingresaron a la propiedad luego de saltar una pared que “da a un largo baldío”.

 

Inmediatamente después, a las patadas destruyeron una puerta y con armas de fuego sorprendieron al padre y a su hijo, que en ese momento estaba esperando que una amiga pasara a buscarla.

 

Entre los vecinos se comenta que al hombre lo golpearon con mucha violencia exigiéndole la entrega de dinero y luego, lo maniataron. Por su parte, al chico lo ataron y encerraron en una habitación.

 

Una vez que escaparon los asaltantes, el hombre pudo desatarse y como pudo salió a pedir ayuda a sus vecinos. Su hijo, una vez que zafó de las ataduras, llamó a su amiga avisándole del drama que vivieron.

 

La alarma que se generó en la barriada fue grande y más con el disparo que se escuchó.

 

Entre todos los vecinos buscan en las cámaras de seguridad algún indicio que pueda ayudar a identificar a los delincuentes.

 

 

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