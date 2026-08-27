“A patadas rompieron una puerta, los re golpearon y hubo un tiro”

Mientras se espera el informe oficial de lo acontecido, trascendió que los malvivientes ingresaron a la propiedad luego de saltar una pared que “da a un largo baldío”.

Inmediatamente después, a las patadas destruyeron una puerta y con armas de fuego sorprendieron al padre y a su hijo, que en ese momento estaba esperando que una amiga pasara a buscarla.

Entre los vecinos se comenta que al hombre lo golpearon con mucha violencia exigiéndole la entrega de dinero y luego, lo maniataron. Por su parte, al chico lo ataron y encerraron en una habitación.

Una vez que escaparon los asaltantes, el hombre pudo desatarse y como pudo salió a pedir ayuda a sus vecinos. Su hijo, una vez que zafó de las ataduras, llamó a su amiga avisándole del drama que vivieron.

La alarma que se generó en la barriada fue grande y más con el disparo que se escuchó.

Entre todos los vecinos buscan en las cámaras de seguridad algún indicio que pueda ayudar a identificar a los delincuentes.