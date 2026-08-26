Un dirigente peronista cuestionó la reforma de Poggi: “Es con el cuchillo bajo el poncho”

La reforma constitucional que impulsa el gobernador Claudio Poggi sumó un nuevo cuestionamiento desde el peronismo. Jorge Niño, docente, militante peronista y referente de la Fundación Sargento Baigorria, elaboró un documento de cinco páginas en el que analiza el proyecto de ley 1-2026, que ya obtuvo media sanción en el Senado provincial, y pone bajo la lupa tanto el procedimiento elegido como algunos de los cambios propuestos.

Niño reconstruye primero la cronología de la iniciativa. Recuerda que Poggi planteó la necesidad de reformar la Constitución durante la campaña electoral de 2023 y que, a fines de 2024, se sancionó la Ley Nº XIII-1129-2024, mediante la cual se creó la Comisión de Análisis y Conveniencia de la Reforma Constitucional.

Según sostiene el dirigente, aquella comisión terminó su tarea a fines de 2025 sin cumplir con el objetivo para el cual había sido creada.

“NO se llevaron a cabo reuniones con los actores de la vida política, gremial, religiosa y social de San Luis, los legisladores NO hicieron la tarea que estaban obligados a llevar adelante y NO se produjo ningún informe”, señala Niño en el documento.

El cuestionamiento apunta directamente al nivel de participación y discusión pública que tuvo el proceso previo al envío del proyecto. Para Niño, la reforma avanza sin que se haya producido previamente el debate amplio que debía determinar su conveniencia.

También recuerda que, durante la apertura de sesiones legislativas de abril de 2025, Poggi anunció que impulsaría la reforma durante 2026, al que presentó como “un año no electoral”. Sin embargo, el dirigente sostiene que esa premisa terminaría desvirtuada si la elección de convencionales constituyentes se realiza conjuntamente con los comicios provinciales de 2027.

El interrogante sobre los mandatos de Poggi

Uno de los puntos centrales del análisis está puesto en los efectos políticos que podría tener una nueva Constitución sobre los mandatos del actual gobernador.

Niño sostiene que el texto constitucional que se pretende discutir ya estaría redactado y plantea que, si la nueva Carta Magna entrara en vigencia en 2028 y habilitara un nuevo esquema de reelección, Poggi podría interpretar que su actual período corresponde al primero bajo la nueva Constitución y aspirar nuevamente a la Gobernación entre 2031 y 2035.

De concretarse esa interpretación, afirma, Poggi terminaría acumulando cuatro períodos como gobernador de San Luis, tres de ellos consecutivos.

“Esta reforma es con el cuchillo bajo el poncho y se nota mucho que lo tienen puesto al revés”, dispara Niño.

El dirigente también cuestiona dónde y cómo se estaría elaborando el contenido de la reforma. En su documento sostiene que los borradores serían redactados fuera de San Luis, otro elemento que utiliza para poner en duda el grado de participación de los sectores políticos, institucionales y sociales de la provincia.

$2.765 millones presupuestados para la reforma

El análisis incorpora además un dato económico. Niño señala que el Presupuesto provincial 2026 contempla, dentro de la Jurisdicción 12 correspondiente al Ministerio de Gobierno, el Programa Nº 34 denominado “Reforma Constitucional”, con una partida de $2.765.275.000.

La cifra se incorpora a los cuestionamientos sobre un proceso que, según su postura, avanzó sin que previamente se desarrollara el debate público que debía realizar la comisión creada específicamente para analizar su necesidad y conveniencia.

Pero otro de los aspectos que genera una fuerte objeción es la modificación del calendario electoral y su impacto sobre los mandatos legislativos.

El proyecto contempla una cláusula transitoria vinculada con los artículos 103 y 111 que permitiría extender excepcionalmente hasta 2031 los mandatos de diputados y senadores provinciales electos en 2025, cuyos períodos originalmente concluyen en 2029. El objetivo sería unificar posteriormente las elecciones legislativas con las de gobernador.

Para Niño, esa posibilidad es “una locura total”.

“Los legisladores fueron elegidos por un plazo, no puede prorrogarse el mandato. Es violatorio de la propia Constitución que pretenden actualizar”, sostiene.

Convencionales, funcionarios y el efecto electoral

El documento también cuestiona la posibilidad de eliminar incompatibilidades para permitir que el gobernador, el vicegobernador, ministros y legisladores puedan presentarse como candidatos a convencionales constituyentes.

Niño interpreta esa modificación como una decisión “puramente electoralista” que permitiría utilizar las figuras de mayor peso político para “arrastrar” votos en la elección de convencionales.

También rechaza la incorporación de una segunda vuelta electoral para gobernador. A su entender, el balotaje no resulta conveniente para el sistema político provincial y podría terminar favoreciendo al actual mandatario mediante lo que define como una “legitimidad popular prestada”.

Las críticas confluyen en una pregunta que atraviesa todo el documento: quién necesita realmente la reforma y cuáles son los intereses que impulsan el cambio constitucional.

“¿Hay acaso temor a un amplio y democrático debate de los temas de interés general para el presente y futuro de la provincia? ¿A quién o a quienes les interesa una reforma constitucional? ¿Responde a intereses de un grupo económico o simplemente se trata de ambición personal?”, plantea.

Para reforzar su posición, Niño cierra el análisis con una referencia al exfiscal federal Federico Delgado y su libro póstumo Politeia, al abordar los riesgos de las respuestas autoritarias en escenarios atravesados por la pérdida de legitimidad política, la bronca social y el miedo.

“Para mí, la democracia es un tema de cercanías, por eso pienso que la constitución y las leyes las hacen en el día a día los pueblos para que luego sean redactadas por abogados constitucionalistas”, concluye Niño.

El documento incorpora así una nueva voz al debate por la reforma constitucional y coloca el foco no solamente sobre los artículos que pretende modificar el oficialismo, sino también sobre el procedimiento, los costos, la extensión excepcional de mandatos y, principalmente, los efectos que la nueva Constitución podría tener sobre el futuro político de Poggi.