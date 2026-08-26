La Parroquia Nuestra Señora de la Merced impulsa una orquesta infanto juvenil gratuita

Imágenes que muestran el abordaje de los chicos. Foto: Obispado de San Luis/captura.

Con el objetivo de acercar el arte y la cultura a las infancias y juventudes de la capital puntana, desde el año pasado se lleva adelante la formación de la Orquesta Infanto Juvenil Nuestra Señora de la Merced.

La iniciativa, según informaron desde el Obispado de San Luis, nació por impulso del obispo Gabriel Barba y busca consolidarse como un espacio de inclusión y desarrollo social a través de la música.

La propuesta se desarrolla semana a semana en las instalaciones de la parroquia Nuestra Señora de la Merced, donde actualmente 15 niños y adolescentes forman parte del proyecto.

Cada sábado por la mañana, los acordes de violines, violas y violonchelos transforman el recinto en un ámbito de aprendizaje, encuentro y crecimiento compartido bajo la enseñanza de Marcos, director de la orquesta, y Matías, profesor a cargo de la formación.

Desde la organización eclesiástica remarcaron que la actividad es totalmente gratuita, abierta a todos los interesados y no requiere conocimientos musicales previos ni contar con un instrumento propio para sumarse, garantizando así que la oportunidad esté al alcance de toda la comunidad.

La convocatoria permanece abierta para chicos del Barrio La Merced y zonas aledañas que deseen integrarse a esta experiencia que combina la educación musical con la vida comunitaria.

De esta manera, la parroquia continúa abriendo sus puertas para que cada vez más jóvenes descubran la belleza de la música e integren un proyecto colectivo de contención y aprendizaje.