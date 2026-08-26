Este jueves y viernes habrá paro universitario

Los gremios de docentes universitarios nucleados en la Confederación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) y otras federaciones confirmaron un nuevo paro nacional de 48 horas para los días jueves 27 y viernes 28 de agosto de 2026.

La medida de fuerza se extenderá a universidades nacionales de todo el país, incluida la Universidad Nacional de San Luis (UNSL), donde no habrá dictado de clases ni actividades académicas.

Los detalles clave de la medida

Alcance: Paro total en las 57 universidades nacionales.

Reclamos: Exigen la aplicación plena de la Ley de Financiamiento Universitario (27.795) y mejoras salariales ante una pérdida acumulada frente a la inflación. Los sindicatos denuncian que llevan más de 300 días sin que se cumpla la ley.

Acciones: Además del paro, se instalarán "Carpas por la Universidad y la Soberanía" frente a la Secretaría de Educación en Buenos Aires y en distintos puntos del país como parte del plan de visibilización.

Este nuevo paro se suma a la medida de fuerza realizada la semana anterior y se da en medio de una disputa judicial y política que involucra a los tres poderes del Estado. A pesar de que la Corte Suprema ratificó el cumplimiento de la ley de financiamiento, los sindicatos denuncian demoras en su implementación y que las transferencias presupuestarias aún no se concretaron.

La ley fue ratificada por el Congreso tras el veto presidencial y cuenta con fallos judiciales que ordenan su ejecución, pero las universidades siguen sin recibir los recursos previstos para gastos de funcionamiento, salarios y becas. Los docentes denuncian una pérdida de casi un tercio del poder adquisitivo desde diciembre de 2023.

En este contexto, el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Capital Humano, convocó a una reunión paritaria para el 1 de septiembre, fecha que será clave para el futuro del conflicto y para definir si se avanza hacia una nueva Marcha Federal Universitaria.