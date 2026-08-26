  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

20°SAN LUIS - Miércoles 26 de Agosto de 2026

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

20°SAN LUIS - Miércoles 26 de Agosto de 2026

EN VIVO

Contra el brutal ajuste

Este jueves y viernes habrá paro universitario

La CONADU y otras federaciones confirmaron la medida de fuerza. Abarcará A la UNSL y a todas las universidades nacionales. Reclaman el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario 27.795 y recomposición salarial.

Por redacción
| Hace 3 horas

Los gremios de docentes universitarios nucleados en la Confederación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) y otras federaciones confirmaron un nuevo paro nacional de 48 horas para los días jueves 27 y viernes 28 de agosto de 2026.

 

La medida de fuerza se extenderá a universidades nacionales de todo el país, incluida la Universidad Nacional de San Luis (UNSL), donde no habrá dictado de clases ni actividades académicas.

 

 

Los detalles clave de la medida

 

Alcance: Paro total en las 57 universidades nacionales.

 

 

Reclamos: Exigen la aplicación plena de la Ley de Financiamiento Universitario (27.795) y mejoras salariales ante una pérdida acumulada frente a la inflación. Los sindicatos denuncian que llevan más de 300 días sin que se cumpla la ley.

 

 

Acciones: Además del paro, se instalarán "Carpas por la Universidad y la Soberanía" frente a la Secretaría de Educación en Buenos Aires y en distintos puntos del país como parte del plan de visibilización.

 

 

Este nuevo paro se suma a la medida de fuerza realizada la semana anterior y se da en medio de una disputa judicial y política que involucra a los tres poderes del Estado. A pesar de que la Corte Suprema ratificó el cumplimiento de la ley de financiamiento, los sindicatos denuncian demoras en su implementación y que las transferencias presupuestarias aún no se concretaron.

 

 

La ley fue ratificada por el Congreso tras el veto presidencial y cuenta con fallos judiciales que ordenan su ejecución, pero las universidades siguen sin recibir los recursos previstos para gastos de funcionamiento, salarios y becas. Los docentes denuncian una pérdida de casi un tercio del poder adquisitivo desde diciembre de 2023.

 

 

En este contexto, el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Capital Humano, convocó a una reunión paritaria para el 1 de septiembre, fecha que será clave para el futuro del conflicto y para definir si se avanza hacia una nueva Marcha Federal Universitaria.

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo