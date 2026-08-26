“No al maltrato animal”: marcharon en reclamo de justicia y protección

Vecinos autoconvocados junto a diversas asociaciones proteccionistas se movilizaron este miércoles en el microcentro de la capital puntana en una marcha pacífica y libre de consignas partidarias. Bajo la premisa constante de “¡No al maltrato animal!”, la marcha desplegó la urgencia de su reclamo en defensa de quienes no tienen voz.

La movilización llegó hasta el Poder Judicial, donde reclamaron derechos fundamentales para los animales. Foto: El Diario.

La concentración inició en la Plaza Pringles, frente a la Catedral, desde donde las familias y manifestantes marcharon a lo largo de la peatonal Rivadavia hasta la Plaza Independencia. Una vez allí, la columna dio una vuelta a la plaza para posicionarse finalmente frente a la vereda del Poder Judicial, un sitio elegido como símbolo clave para exigir justicia y el cumplimiento de los derechos de los animales.

La marcha pasó por la Plaza Independencia. Foto: El Diario.

La movilización contó con una amplia convocatoria y el compromiso de distintos referentes del sector. Si bien la Asociación Ecologista Faunística por el Derecho del Animal de San Luis (ASOECO) encabezó la organización de la jornada, no se trató de una marcha exclusiva de dicha entidad, sino que sumó la participación activa de grupos como Refugio Namaste y Arka Refugio, entre otros referentes unidos bajo un mismo lema.

La peatonal reflejó el reclamo. Foto: El Diario.

Más allá del pedido concreto de reformas legislativas, la jornada buscó visibilizar la importancia de la concientización social, el fomento de la denuncia ante casos de crueldad, el rescate, la adopción responsable y la castración masiva.

La marcha pidió por los que no tienen voz. Foto: El Diario.

Asimismo, se reafirmó la necesidad de seguir trabajando de forma conjunta con la Fiscalía y la Policía provincial en abordajes de rescate de animales en situación de vulnerabilidad, impulsando además la creación de contravenciones locales cuya recaudación se destine a cubrir gastos veterinarios, medicamentos, alimento y hogares de tránsito.

La convocatoria clamó por los animales. Foto: El Diario.

Al cierre del recorrido y frente al edificio judicial, la presidenta de ASOECO, Mónica Pereyra, dedicó unas palabras de agradecimiento a los presentes. Con visible emoción, expresó: “Hemos llegado. Antes de terminar queremos decir unas palabras. Gracias a cada persona, a quienes caminaron y ayudaron a hacer posible que San Luis levantara su voz. Los animales importan, su vida merece comprensión, justicia y respeto. La marcha termina acá pero nuestro reclamo continúa. Hoy no ganó una organización, ganó una causa; que esta voz siga creciendo hasta que haya un cambio”.