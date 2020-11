La solidaridad de la gente permitió que se le salvara la vida a un caballo

"Manchita" es una equina que vivió días críticos después de que el parto de su potrillo resultara fallido. A punto de morir, un grupo de vecinos de El Volcán, junto a la Policía, bomberos voluntarios, veterinarios y asociaciones proteccionistas de animales aunaron esfuerzos para lograr que el animal se salvara y comenzara su recuperación.

La historia de la yegua comenzó el 15 de noviembre, cuando "Manchita" no pudo dar a luz a su potrillo a la vera del río, a la entrada del barrio El Monolito. Daniela Páez Sabio, vecina de El Volcán e integrante de la agrupación Patitas Volcán, contó que hallaron al animal en medio de su proceso de parto que se había truncado debido a que el potrillo estaba naciendo de cola y por eso se atoró.

Según pudieron saber, la yegua comenzó a parir en horas de la madrugada. Pero ante la imposibilidad de hacerlo fue perdiendo fuerza hasta quedar rendida y tirada en el campo.

Su dueño, Mauricio Barsola, la encontró y se quedó a su lado tratando de ayudarla, pero no podía hacer nada. Los vecinos ante esto llamaron a la agrupación para pedir ayuda.

“Nos encontramos que la yegua no podía seguir pariendo, así que decidimos buscar un veterinario. Pero al ser domingo se nos complicó mucho. Ante esto solicitamos ayuda a la Policía de la localidad y la oficial Lourdes Lucero junto al comisario Julio Alcaraz se ofrecieron para buscar un veterinario en San Luis o Juana Koslay lo más rápido posible”, contó Daniela.

Los vecinos de El Volcán llegaron al lugar para tratar de ayudar a la equina. Foto: Patitas Volcán.

En medio de esto, el animal estaba muy débil y la desesperación inundaba el corazón de los vecinos que se acercaron en horas de la tarde de ese domingo para tratar de ayudar.

Entre ellos estaba Gilberto Funes, baqueano de la localidad, quien les dijo que era fundamental sacar el cuerpo del potrillo si querían que el caballo viviera. “Fue una acción extrema, pero nos partía el alma ver que la yegua se iba debilitando, así que nos animamos a sacar el potrillo que estaba atascado amarrando sus patas traseras y tirando despacio hasta que salió”, contó Daniela.

Cuando llegó la veterinaria Iris Ekerman constató que la situación del animal no era muy buena. Su potrillo había fallecido asfixiado en el canal de parto ante la imposibilidad de salir y la yegua estaba muy debilitada por el largo tiempo que había estado acostada tratando de parir.

Mientras la veterinaria atendía a la equina comenzó a llamarla "Manchita" para tranquilizarla y fue ahí que la yegua obtuvo su nombre. Con esa primera intervención el caballo logró pararse, pero las secuelas de su parto fallido se notaban a primera vista. Había desgarros y laceración en tercer grado producto del esfuerzo que había realizado y la fuerza que tuvieron que hacer los vecinos para sacar al potrillo.

Daniela contó que durante los próximos días se dedicaron a asistir a "Manchita". La agrupación tenía un poco de dinero que habían recolectado para asistir a los animales en situación de calle en El Volcán. No dudaron en utilizarlo para comprar los antibióticos que necesitaba la equina.

“Los días transcurrían, pero veíamos que las heridas que tenía no se curaban, además porque las moscas la comenzaron a afectar por más que nosotros la limpiáramos constantemente. Su dueño es un joven muy humilde y nos contó que no tenía el dinero para pagar un tratamiento. Ante esto no nos quedaba más que sacrificar 'Manchita', para que no siguiera sufriendo más”.

La situación de la equina se difundió por las redes sociales hasta que llegó la información a la asociación Asoeco, un centro de rehabilitación animal no eutanásico, que se ocupa en recuperar y asistir a los animales rescatados del maltrato y el abandono.

Su titular, Mónica Pereyra, se puso en contacto con Patitas Volcán y les ofreció su ayuda para tratar de salvar a "Manchita". Con la veterinaria de la asociación visitaron la localidad y evaluaron las condiciones de la yegua.

La gente de Asoeco llegó hasta El Volcán para ayudar a "Manchita". Foto: Patitas Volcán.

En su Facebook dice: “La doctora dio su diagnóstico. Laceración en tercer grado de la región vulgar y perineal producto de parto en una yegua primeriza con trabajo de parto de más de 12 horas y sin signos vitales del feto. Al ayudar manualmente se desgarró el tejido vaginal de la yegua, el estado es crítico. Tratamiento de reconstrucción funcional de la anatomía vaginal y perineal”.

Después de evaluarla, Asoeco ofreció hacerse cargo del animal para evitar que se llegara a la eutanasia. Mauricio, al saber que no podía hacerse cargo de los gastos veterinarios y no quería que su animal fuera sacrificado, decidió entregar a "Manchita" a la agrupación sabiendo que ellos le pueden dar una mejor calidad de vida y asistirla constantemente para que se recupere.

A partir de ese momento, el 23 de noviembre se montó un operativo para trasladar a "Manchita" hasta su nuevo hogar. Para esto se contó con la ayuda de una familia de Potrero de los Funes que prestó un trailer para caballos que fue enganchado al camión de bomberos voluntarios de El Volcán.

Bomberos voluntarios de El Volcán y una familia de Potrero de los Funes garantizaron el traslado de "Manchita". Foto: Patitas Volcán.

Hoy en día, la yegua se recupera en el predio de Asoeco. Para seguir su evolución, se puede hacer a través de las páginas de Facebook de las dos agrupaciones www.facebook.com/asoeco.ecologia/about y www.facebook.com/patitas.volcan.

