Marcharán por penas más duras al maltrato animal y una ley que “los proteja”

La asociación convoca a la comunidad para pedir por los derechos de los animales. Foto: ASOECO.

La Asociación Ecologista Faunística por el Derecho del Animal de San Luis (ASOECO) convocó a la comunidad a sumarse a una marcha pacífica este miércoles a partir de las 16. El punto de encuentro será la Plaza Pringles, frente a la Catedral, desde donde las familias e interesados marcharán por la peatonal hasta llegar a la Plaza Independencia.

Referentes de la organización remarcaron en diálogo con El Diario de la República que se trata de una jornada ordenada, libre de consignas partidarias y solicitaron expresamente asistir sin animales para preservar su bienestar.

El reclamo central acompaña una movilización de alcance nacional que busca la modificación de la Ley 14.346 para endurecer las sanciones contra los agresores.

"Buscamos que las penas sean más severas y que se aplique la inhabilitación definitiva para la tenencia de animales a quienes hayan incurrido en actos de crueldad", explicaron desde ASOECO, conformada por la presidenta Mónica Pereyra, la secretaria Lizi Vanni, la referente Nayla Lima, entre otros integrantes.

Más allá del pedido de reforma legislativa, la actividad apunta a la concientización social y a fomentar la denuncia, el rescate, la adopción y la castración. Asimismo, desde la entidad señalaron que trabajan de forma conjunta con la Fiscalía y la Policía provincial en abordajes de rescate de animales en situación de vulnerabilidad.

Ante esto, impulsan también la creación de contravenciones locales que permitan destinar lo recaudado a cubrir gastos veterinarios, medicamentos, alimento y tránsito mientras los animales aguardan por un hogar.