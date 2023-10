Maltrato animal: piden justicia por una perrita que mataron a hachazos

Proteccionistas de Quines denunciaron penalmente el asesinato de una perra a hachazos y el ataque salvaje a otra, que pudo salvarse. La medida busca justicia por los abusos sufridos por las mascotas y pidieron por un cambio significativo en la protección de los animales de la comunidad.

El hecho sucedió hace unas semanas. La asociación Patitas de Quines realizó la presentación contra el responsable de las agresiones, quien era el dueño de los dos animales. Ante la noticia de estos actos de crueldad, también organizaron una marcha por las calles de la localidad con un mensaje claro: que lo ocurrido no quede en la nada.

La presidenta de la fundación Pro.A (Protección Animal) de San Luis, Nélida Ledezma, precisó: “El dueño de las perras mató a hachazos a una que se llamaba Lola y atacó a la otra, Samantha, salvajemente porque le habían destrozado su billetera, eso es lo que dijo para defenderse de sus actos. Hubo testigos que vieron el hecho, pero él lo niega y cuando allanaron su casa no encontraron el cuerpo de la perra que mató”.

La referente comentó que desde hace varios años piden a los legisladores provinciales y concejales de la capital que pongan en práctica la Ley de Malos Tratos y Actos de Crueldad de los Animales, que es la número 14.346. “Siempre nos prometen que la van a aplicar y no pasa nada. Nosotros queremos que multen a los sujetos que maltratan a los animales, pero en el caso de lo que ocurrió en Quines, queremos la cárcel. Y en la situación de que sea excarcelable, que le pongan una multa severa para que le duela el bolsillo. Tienen que aplicarle una sanción ejemplar para que este tipo de hechos aberrantes no se vuelvan a repetir”, resaltó.

La mujer insistió en que estas acciones deben pagarse con la prisión porque quien las comete es un asesino en potencia. “Así como le pegó el hachazo a la perra, le puede pegar a un niño o una persona grande porque dijeron algo que no fue de su agrado. En el día de mañana puede estar armado con cualquier tipo de arma”, aseveró.

Ledezma reflexionó que lo que más le duele es que lo hizo con un ser que tiene vida, que es inocente y que no puede hablar. “Una persona mayor o un niño sale corriendo, pero en el caso de Lola, se quedó y el hombre la atacó con un hacha. Qué sabe el animal que este sujeto iba a reaccionar de esa manera. Yo he tenido un montón de cachorros y siempre digo que hay que educarlos como a los niños para que no hagan destrozos y después les hagan daño”, señaló.

La mirada del amor. Samantha, la otra perra que fue atacada en Quines.

Marcha por las calles

Por lo que sucedió en la localidad del Departamento Ayacucho, realizaron una marcha contra el maltrato animal, que fue organizada por la asociación Patitas de Quines y apoyada por las vecinas y vecinos.

“Les agradecemos de corazón por su asistencia y por el apoyo que nos brindan. La movilización y la unidad son esenciales para provocar un cambio real, y esta marcha marca el inicio de un movimiento que, poco a poco, irá ganando más fuerza. Estamos comprometidos en crear conciencia y erradicar el maltrato animal desde sus raíces. Reconocemos que es un desafío cultural y para superarlo, necesitamos la ayuda y el apoyo de personas como ustedes, que siempre estuvieron a nuestro lado. Esperamos que sigan acompañándonos, ya que esta es la primera de muchas acciones en pos de un cambio hermoso y necesario”, destacó Malena Barresi, de Patitas de Quines, al portal Norte Puntano.

Respecto a la movilización, subrayó: “Marchamos pidiendo justicia por Samantha —que resistió los golpes de un psicópata y nos acompañó—, su mamá Lola —que no resistió los golpes y se nos fue—, por Simón, por el Pony y por tantos animalitos que día a día sufren maltrato animal y nada los ampara. Instituciones a cargo, por favor, arremánguense e involúcrense. Es hora de que sea el comienzo de una nueva era para nuestros animalitos. Basta de tanta impunidad”.

Los protectores de animales de Quines prometieron que continuarán trabajando para generar conciencia y erradicar el flagelo en la región.