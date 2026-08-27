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A punta de armas de fuego

Villa Mercedes: un hombre y a su hijo fueron víctimas de un violento asalto

Fue en el barrio Quintas del Betbeder. Dos delincuentes forzaron una de las puertas y bajo amenazas les exigieron la entrega de dinero.  

Por redacción
| Hace 3 horas

Un padre y su hijo fueron víctima de un violento asalto, al ser sorprendidos por dos delincuentes en una vivienda del barrio Quintas de Betbeder, en Villa Mercedes.

 

Tras romper una puerta lograron ingresar al inmueble y mediante amenazas con armas de fuego, lograron apoderarse de dinero y otras pertenencias. Antes de escapar los maniataron y encerraron en una habitación.

 

De acuerdo a la información que trascendió, los despojaron de 2.000 dólares y $80.000 en efectivo, tras lo cual escaparon del lugar.

 

En las cámaras de seguridad de viviendas vecinas, buscan ahora pistas de los malvivientes.

 

 

Fuente: www.villamercedes info

 

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