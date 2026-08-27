ATSA presentó un durísimo reclamo a la ministra Sosa Herrera y exige respuestas

La Asociación Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) Filial San Luis elevó un encendido reclamo formal dirigido a la ministra de Hacienda e Infraestructura del Gobierno provincial, Eugenia Sosa Herrera, a través de una nota ingresada por Mesa de Entradas.

El escrito, con la firma del Secretario Adjunto del gremio, Gerónimo Ortiz, cuestiona severamente el trato hacia el personal sanitario y exige una pronta respuesta al expediente N° EXD-8040657/26, iniciado originariamente el 4 de agosto.

En el documento, el gremio marca una clara distancia de las empresas del rubro médico y critica el discurso oficial sobre la gestión pública.

"No pertenecemos a esa 'casta' que este Gobierno Libertario del cual usted forma parte venían a combatir; nosotros no fuimos parte de la Secretaría de Ética Pública, nosotros no fuimos ni seremos proveedores de medicamentos, prótesis, ambulancias, aparatologías ni drogas oncológicas", expresa de manera textual el escrito.

En otro de los tramos más duros, la conducción sindical apuntó a la funcionaria señalando: "Lo único que buscamos es que le devuelva la credibilidad y la confianza a gran masa de trabajadores/as, a quienes ustedes les robaron la dignidad, ustedes les arrebataron los alimentos para sus hijos, el ninguneo, el destrato, la discriminación".

Asimismo, desde la entidad gremial llamaron a la titular de la cartera ministerial a reflexionar sobre las formas de construcción institucional, instando a "creer en la democracia y en el diálogo como forma de vida".

Para finalizar, ATSA reiteró el pedido concreto de que el Ejecutivo provincial otorgue una respuesta formal a lo solicitado a principios de mes, en el marco de una creciente tensión institucional entre el gremio de la sanidad y las autoridades provinciales.