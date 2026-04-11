ATSA exige el cumplimiento del Convenio Colectivo y repudia el silencio oficial

La Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA), Filial San Luis, ha subido el tono de su reclamo salarial mediante una carta formal dirigida directamente al Gobernador de la provincia, Claudio Poggi. En la misiva, el sindicato exige la aplicación de su escala salarial de acuerdo con el Convenio Colectivo de Trabajo 122/75.



La nota gremial aclara que el pedido no se trata de un aumento salarial simple, sino de una "corrección" necesaria. La principal demanda es que la cifra no bonificable que actualmente perciben los trabajadores sea incorporada al básico salarial, un reclamo que, aseguran, vienen peticionando desde que la actual administración asumió el cargo.



Cuestionamiento al Gobernador



En un párrafo crítico, ATSA le recuerda a Poggi las palabras expresadas por él mismo en el acto de Apertura de Sesiones Ordinarias de la Legislatura Provincial del 2024, donde se comprometió a "actualizar los salarios del personal de salud de ATSA de acuerdo a su convenio colectivo de trabajo". El sindicato lamenta que, a la fecha de la nota, no se haya dado cumplimiento a este compromiso público.



El documento también detalla un agotamiento de las vías de diálogo. El gremio denuncia haber presentado múltiples notas solicitando audiencias sin obtener respuesta. Además, mencionan una presentación administrativa ante Relaciones Laborales y una solicitud de Audiencia de Mediación para diciembre de 2025, instancias a las que, según el texto, la autoridad gubernamental no compareció.



Búsqueda de "pronta y positiva respuesta"



El texto, que lleva las firmas y sellos de más de una docena de dirigentes sindicales y jefes de servicio, cierra expresando la esperanza de obtener una "pronta y positiva respuesta" a su petición.



El reclamo pone de manifiesto la tensión existente entre la administración provincial y el sector de la sanidad, que percibe la falta de la regularización prometida como un incumplimiento de la normativa vigente.