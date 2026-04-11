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Velada histórica

De princesa a reina: Micaela Luján, campeona Sudamericana

La pugilista villamercedina alcanzó el título al vencer a la uruguaya Diana Delbono Mora. El Palacio Municipal de los Deportes "José María Gatica" vivió otra noche inolvidable. 

Por redacción
| Hace 2 horas
"La princesita" ahora es reina. Micaela Luján alcanzó la corona de campeona sudamericanaFotos: Prensa Municipal VM

El Palacio Municipal de los Deportes de Villa Mercedes, que recuerda al gran José María Gatica, fue escenario de un nuevo éxito deportivo. Se trata de la consagración de  Micaela "La Princesita" Luján que al derrotar a la uruguaya Diana Delbono Mora, conquistó el cinturón de Campeona Sudamericana en la categoría Súper Mosca de la Federación Internacional de Boxeo. 

 

Por su inobjetable labor, el fallo de los jurados fue unánime.

 

El Palacio se estremeció en una actuación muy destacada de "La Princesita" que ahora reinará en la categoría y continuará una carrera exitosa que construyó con mucho esfuerzo y dedicación, desde la humildad..

 

Micaela Luján continua dándole grandes alegrías al deporte de los puños de la provincia como en su momento lo hizo otra grande, Yohana Alfonso que fue campeona del mundo en la división ligero de la Organización Mundial del Boxeo (OMB)

 

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