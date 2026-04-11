De princesa a reina: Micaela Luján, campeona Sudamericana

El Palacio Municipal de los Deportes de Villa Mercedes, que recuerda al gran José María Gatica, fue escenario de un nuevo éxito deportivo. Se trata de la consagración de Micaela "La Princesita" Luján que al derrotar a la uruguaya Diana Delbono Mora, conquistó el cinturón de Campeona Sudamericana en la categoría Súper Mosca de la Federación Internacional de Boxeo.

Por su inobjetable labor, el fallo de los jurados fue unánime.

El Palacio se estremeció en una actuación muy destacada de "La Princesita" que ahora reinará en la categoría y continuará una carrera exitosa que construyó con mucho esfuerzo y dedicación, desde la humildad..

Micaela Luján continua dándole grandes alegrías al deporte de los puños de la provincia como en su momento lo hizo otra grande, Yohana Alfonso que fue campeona del mundo en la división ligero de la Organización Mundial del Boxeo (OMB)