El demoledor nocaut del senegalés Touba Niang a Agustín Chávez

El calendario pugilístico de 2025 guardaba una sorpresa para su última página. Este sabádo 27 de diciembre, el estadio de la Federación Argentina de Boxeo (FAB) fue testigo de lo que ya se cataloga como uno de los mejores nocauts de la temporada.

El senegalés Touba Niang despachó con una potencia demoledora a Agustín Chávez en el quinto asalto, cerrando el año de la mejor manera posible.

El combate, pactado a ocho rounds en la categoría peso welter, fue de menor a mayor hasta que la precisión de Niang dijo basta. El senegalés no solo dominó el ritmo, sino que definió el duelo con una contundencia técnica que dejó al público de Castro Barros 75 de pie.

El KO técnico en el quinto asalto no fue producto del azar, sino de un plan de pelea impecable. La combinación final de Niang sobre Chávez fue de una precisión quirúrgica, consolidándolo como una de las grandes promesas a seguir en 2026.__IP__

Más allá de su pegada, Niang capturó la atención de los presentes por un gesto que denota su fuerte vínculo con el país: subió al ring con su cabello teñido con los colores de la bandera argentina, un homenaje al país que lo acogió y donde hoy desarrolla su carrera profesional.

A sus 24 años, el púgil es un apasionado del fútbol y un ferviente hincha de Boca , integrando las costumbres locales a su vida diaria mientras reparte su tiempo entre el entrenamiento y su trabajo como vendedor en Quilmes.