Reclamo de ATSA y “ruidos” por la atención en el “Ramón Carrillo”

El lunes, la dirigencia de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) de la ciudad informó que, a través de una presentación en el gobierno provincial, solicitaron una audiencia con el ministro de Hacienda, Néstor Ordoñez, “para tratar el pago de una deuda” salarial.

Señalan que corresponde al periodo “marzo del 2024 a la fecha, todo ello conforme Escalas Salariales específicas que surgen por aplicación de la Ley N° XV-0389-2024 (Convenio Colectivo de Trabajo), de las cuales el Ministerio ya fue notificado”.

“Quejas de pacientes en el Carrillo”

A la par de esta preocupación de los trabajadores nucleados en esa organización gremial que en la capital encabeza Gerónimo Ortiz, al cierre de la jornada del lunes, trascendieron en las redes sociales mensajes de preocupación de pacientes y sus familiares por “excesivas demoras en la atención en el servicio de guardia del Hospital Central Ramón Carrillo”.

Todo indica que por “la falta de médicos hubo más de 10 horas de espera y un montón de gente terminó re enojada”, confió una fuente hospitalaria.

Añadió que la carencia de médicos se debía a una deuda económica, “hace tres meses que no les pagan” –puntualizó- y que para descongestionar el área, “los médicos de cada sector tuvieron que bajar a atender”.

