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Un nuevo año lectivo

La Universidad Católica de Cuyo abrió el ciclo 2026 con acto y renovación de abanderados

La casa de estudios abrió el ciclo 2026 con autoridades, renovación de abanderados y un mensaje de compromiso.

Por redacción
| Hace 3 horas

La Universidad Católica de Cuyo – Sede San Luis inició el ciclo lectivo 2026 con un acto institucional que reunió a autoridades académicas, representantes del Gobierno provincial y referentes de otras universidades, en una ceremonia que marcó el comienzo de un nuevo año de formación y desafíos.

 

El encuentro estuvo encabezado por la rectora, licenciada María Laura Simonassi, junto a la vicerrectora, doctora Melina Maluf Martínez, y los decanos de las distintas facultades, quienes acompañaron este momento clave para la comunidad educativa.

 

Durante su discurso, la rectora remarcó la importancia de comenzar el año con objetivos claros y expectativas renovadas, poniendo el acento en la formación integral de los estudiantes, no solo en lo profesional, sino también en valores y vocación de servicio.

 

Uno de los momentos más destacados fue la renovación de abanderados y escoltas, donde se reconoció el esfuerzo académico de los alumnos con mejores promedios, en una instancia cargada de emoción.

 

De esta manera, la institución dio formalmente inicio a un nuevo ciclo lectivo, reafirmando su compromiso con la excelencia académica y la formación de futuros profesionales.

 

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