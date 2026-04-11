La Universidad Católica de Cuyo abrió el ciclo 2026 con acto y renovación de abanderados

La Universidad Católica de Cuyo – Sede San Luis inició el ciclo lectivo 2026 con un acto institucional que reunió a autoridades académicas, representantes del Gobierno provincial y referentes de otras universidades, en una ceremonia que marcó el comienzo de un nuevo año de formación y desafíos.

El encuentro estuvo encabezado por la rectora, licenciada María Laura Simonassi, junto a la vicerrectora, doctora Melina Maluf Martínez, y los decanos de las distintas facultades, quienes acompañaron este momento clave para la comunidad educativa.

Durante su discurso, la rectora remarcó la importancia de comenzar el año con objetivos claros y expectativas renovadas, poniendo el acento en la formación integral de los estudiantes, no solo en lo profesional, sino también en valores y vocación de servicio.

Uno de los momentos más destacados fue la renovación de abanderados y escoltas, donde se reconoció el esfuerzo académico de los alumnos con mejores promedios, en una instancia cargada de emoción.

De esta manera, la institución dio formalmente inicio a un nuevo ciclo lectivo, reafirmando su compromiso con la excelencia académica y la formación de futuros profesionales.