El marzo de este año fue uno de los más lluviosos de los últimos 12 años

Con casi 7 mil milímetros de lluvia caída en la provincia, el marzo pasado elevó el promedio de precipitaciones muy por encima de lo normal para el tercer mes del año. Si se toma como referencia los últimos 12 años, solo en los marzos de 2025, 2023 y 2019 y 2017 hubo más precipitaciones que en 2026.

El promedio general que impone la Red de Estaciones Meteorológicas para ese periodo de tiempo es de unos 4.500 milímetros al mes. El marzo más reciente fue tan lluvioso que cayeron en total 6.879 milímetros.

El mes que acaba de terminar fue el quinto marzo más lluvioso desde 2015. El récord lo mantiene el 2023 con 7598 milímetros; lo siguen el de 2019 con 7484; el 2017 con 7.310 y el del año pasado con 7.216.

La precipitaciones en marzo suelen ser muy irregulares entre un año y otro. En los últimos 12 años, en cuatro ocasiones las lluvias estuvieron por debajo del promedio: el momento más crítico fue en 2018 con apenas 1605 milímetros. Otros años donde la media estuvo por debajo fueron 2015, 2016, 2022 y 2024. En el resto, los registros finales estuvieron muy por encima de la media.

En cuanto a la ubicación de las lluvias en el mes pasado, el centrooeste fue la la zona con menos precipitaciones, que fueron creciendo en la zona central y en el este del territorio, donde se produjeron las mayores caídas.

Sin embargo toda la franja norte mostró lluvias parejas.