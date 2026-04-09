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Un caso atroz

Se escondía en los techos de su casa para que su padrastro no la violara

La víctima comenzó a sufrir los abusos cuando tenía 9 años y su madre había fallecido. Se subía a los árboles para evitarlo. Había quedado al cuidado de su padrastro, quien abusó de ella durante seis años. Lo condenaron a 13 años de cárcel. 

Por redacción
| Hace 2 horas
Imagen generada con Inteligencia artificial.

Con la condena a 13 años de cárcel que un tribunal emitió contra un hombre acusado de violar en reiteradas ocasiones a su hijastra, se termina parte del suplicio que la chica debió pasar por seis años, entre 2011 y 2017, según estimó la Justicia.

 

 

El hecho se ventiló en un debate oral que terminó el miércoles y que descubrió que la víctima pasaba larga horas subida a los árboles o al techo de su casa para evitar los abusos de su padrastro, la persona que debía cuidarla desde la muerte de su madre.

 

 

Los abusos, según expuso la fiscal Virginia Palacios, ocurrieron en la casa de la menor, cuando la nena tenía 9 años y “en un contexto de especial vulnerabilidad”, por la muerte de su madre. A partir de ese momento, tanto la chica como sus hermanos quedaron bajo el cuidado del acusado.

 

 

Los vejámenes -determinó la investigación- comenzaron con tocamientos hasta llegar al acceso carnal, episodios que se desarrollaban bajo amenazas y el uso de violencia física y psicológica.

 

 

Uno de los momentos más conmocionantes del juicio llegó cuando la fiscal relató que muchas veces, la nena se trepaba a los árboles cercanos a su casa o se subía a los techos de la vivienda hasta que su agresor se iba.

 

 

Buena parte de la acusación se basó en la declaración de la joven y a las pericias psicológicas y los estudios médicos que se realizaron durante la investigación. El defensor oficial, Esteban Sala, cuestionó los dichos de la joven.

 

 

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