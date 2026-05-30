Candelaria: se robaron un inodoro del cementerio y la bandera de un monumento

La Municipalidad de Candelaria encendió las alarmas por una seguidilla de hechos de vandalismo y robo en espacios públicos que afectan directamente a bienes de toda la comunidad.

En el cementerio local, fueron dañados los sanitarios. Se llevaron un inodoro completo con su mochila de baño, mientras que la segunda mochila instalada en el lugar fue destruida. A eso se sumó el robo de la bandera de Candelaria que estaba izada en el Monumento a los Héroes Puntanos, un símbolo de la memoria histórica del pueblo.

Desde el municipio lamentaron lo ocurrido y señalaron que estos ataques no solo destruyen bienes públicos, sino que obligan a destinar recursos para repararlos. “Afectan espacios que pertenecen a todos los vecinos y generan perjuicios para la comunidad”, expresaron.

El reclamo implícito es claro: la falta de control y prevención en espacios públicos deja la puerta abierta a este tipo de actos. Mientras el municipio pide colaboración a los vecinos para aportar datos y esclarecer lo sucedido, entre los contribuyentes se instala la pregunta sobre las medidas de cuidado y vigilancia que se implementan para proteger el patrimonio local.

Las autoridades solicitaron a quien haya visto movimientos sospechosos o tenga información que se comunique, con el objetivo de evitar que estos hechos se repitan.