  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

18°SAN LUIS - Sabado 30 de Mayo de 2026

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

18°SAN LUIS - Sabado 30 de Mayo de 2026

EN VIVO

Vandalismo y robos

Candelaria: se robaron un inodoro del cementerio y la bandera de un monumento

La Municipalidad denunció una ola de hechos vandálicos en espacios públicos.

Por redacción
| Hace 9 horas

La Municipalidad de Candelaria encendió las alarmas por una seguidilla de hechos de vandalismo y robo en espacios públicos que afectan directamente a bienes de toda la comunidad.

 

En el cementerio local, fueron dañados los sanitarios. Se llevaron un inodoro completo con su mochila de baño, mientras que la segunda mochila instalada en el lugar fue destruida. A eso se sumó el robo de la bandera de Candelaria que estaba izada en el Monumento a los Héroes Puntanos, un símbolo de la memoria histórica del pueblo.

 

Desde el municipio lamentaron lo ocurrido y señalaron que estos ataques no solo destruyen bienes públicos, sino que obligan a destinar recursos para repararlos. “Afectan espacios que pertenecen a todos los vecinos y generan perjuicios para la comunidad”, expresaron.

 

El reclamo implícito es claro: la falta de control y prevención en espacios públicos deja la puerta abierta a este tipo de actos. Mientras el municipio pide colaboración a los vecinos para aportar datos y esclarecer lo sucedido, entre los contribuyentes se instala la pregunta sobre las medidas de cuidado y vigilancia que se implementan para proteger el patrimonio local.

 

Las autoridades solicitaron a quien haya visto movimientos sospechosos o tenga información que se comunique, con el objetivo de evitar que estos hechos se repitan.

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo