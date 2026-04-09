Mandaron a la cárcel a un hombre por violencia contra sus hijos

Este jueves, en la justicia de San Luis se dictó una medida severa contra un hombre que transgredió la prohibición de acercamiento a su ex y sus hijos, lo que derivó en un nuevo hecho de violencia intrafamiliar. Como consecuencia de ello y ante la seguidilla de hechos de esta naturaleza, le impusieron la prisión preventiva.

En la audiencia de formulación de cargos que se llevó a cabo en los tribunales de la ciudad capital, fue procesado un hombre de apellido Castro por el delito de desobediencia a una orden judicial, por otra parte, se hizo lugar al pedido de Fiscalía de la prisión preventiva.

Prensa del Poder Judicial informó que la Fiscalía de Género (representada por Nayla Cabrera Muñoz y Marina Andino) formuló cargos por no acatar una orden judicial por un hecho ocurrido el pasado 15 de marzo. Sobre el imputado pesaba una orden de restricción de acercamiento y ese día se acercó a un domicilio en donde se encontraba su ex pareja y los hijos de ambos. Allí, se produjo una discusión y forcejeos entre una hija y el imputado, que antes de que llegara la Policía, había escapado.

“La Fiscal explicó que esto se da en un marco de situaciones de violencia de género e intrafamiliar en donde se ha intervenido en otras ocasiones y se han dictado diferentes medidas tendientes a frenar el hostigamiento”.

La Fiscalía fundamentó su pedido de prisión preventiva “en la solidez de la evidencia, el peligro de fuga, la reiterancia delictiva en hechos de la misma naturaleza, el comportamiento a lo largo de los diferentes procesos, el entorpecimiento a la investigación y el peligro para la víctima y el grupo familiar.

A su turno, la Defensora de Niñez y Adolescencia Victoria Cortázar Furnari adhirió a la formulación de cargos y a la medida solicitada por la Fiscalía. Agregó que la medida solicitada no es una pena anticipada, no es para cesar la violencia, sino que es en el estricto sentido de que existe una violación a las medidas ordenadas, que dan cuenta de que no respeta el proceso judicial.

La Defensa del imputado (Silvia Morán) se opuso y señaló que “hay otras medidas menos gravosas y que su defendido colabora con la dinámica familiar, que la denunciante está siendo manipulada por otras personas y que el imputado teme por sus hijos, que están en riesgos”.

La jueza Garantía Nº 3 Natalia Pereyra Cardini hizo lugar a la formulación de cargos y a la medida de prisión preventiva. Entre las consideraciones tuvo en cuenta la peligrosidad para el grupo familiar, riesgos procesales, descreimiento a las normativas, falta de arraigo, reiterancia al incumplimiento, y destacó el interés superior del niño sobre todas las cosas. Manifestó que no existen medidas menos gravosas para cautelar el proceso.

También ordenó que el imputado haga terapia psicológica y psiquiátrica, y que se informe a la justicia de familia sobre la resolución a los fines de que intervenga por los menores involucrados.