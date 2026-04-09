En la causa de El Caburé declaran que ofrecían cargos a cambio de declaraciones

Nelly Adaro, ex secretaria de la Secretaría de Ética Pública y Control de Gestión de San Luis, tuvo en la declaración que hizo en la justicia en la causa El Caburé, una frase contundente: "Nada era ético ahí". De esta forma describió el funcionamiento interno de la dependencia en el gobierno puntano a cargo del procesado Ricardo Juan André Bazla.

La mujer dijo sentir “una gran decepción de esa Secretaria, porque nada era ético ahí, de cómo se manejaba todo. A un chico que era ex director de Sumarios Administrativos, desde diciembre, Lucio Pereira, le estaba ofreciendo, supuestamente mandado por Bazla, mi cargo, como contraprestación de que declare en la causa El Caburé”.

El joven funcionario que habría recibido la oferta reconoció en su declaración ante el fiscal que tuvo la sensación de que Bazla quiso direccionar su testimonio en la causa. Suscribió un convenio de confidencialidad a pedido de su jefe, sin preguntar cuál era el objetivo, según afirmó en la causa el ex director de sumarios administrativos

Adaro aseguró que el entonces secretario de Ética Pública ejercía un control absoluto y directo sobre el campo El Caburé. También denunció que no existía un expediente administrativo formal que respaldara la cosecha y el destino del maíz producido en el establecimiento, lo cual es un punto clave en la investigación por presunta defraudación al Estado.

De esta maneta se evidenció la manipulación de testimonios ya que Adaro aseguró que hubo intentos de influir en declaraciones judiciales mediante el ofrecimiento de cargos públicos para "comprar" silencios o testimonios favorables.

La declaración de la testigo complicó la situación judicial de Bazla, imputado por ocho delitos relacionados con esta causa, que investiga el destino de una cosecha millonaria de maíz.

Otras declaraciones de testigos clave sostienen que la decisión de realizar la cosecha fue ejecutada personalmente por Bazla. Uno de los imputados, Darío Oviedo Helfenberger (exdirector del área), afirmó que él solo seguía órdenes del secretario y del exfiscal de Estado Víctor Endeiza, actual ministro del Superior Tribunal de Justicia.

Oviedo Helfenberger solicitó formalmente la detención de Bazla ante la Justicia. El fundamento principal de este pedido es el presunto riesgo de manipulación de documentación y la posibilidad de entorpecimiento de la investigación dada la posición jerárquica que ocupaba el ex funcionario.

La causa continúa sumando testimonios que sugieren una trama de responsabilidades que alcanza a otros funcionarios de alto rango en la provincia.