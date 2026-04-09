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El tiempo

Se viene un fin de semana con solcito, ideal para el paseo

Las temperaturas máximas rondarán los 20 grados, aunque las mañanas estarán frescas. El sábado podría llover en toda la provincia. 

Por redacción
| Hace 1 hora

Días soleados, algunas lluvias y vientos que podrían llegar en ráfagas conforman el panorama del tiempo durante el fin de semana en toda la provincia. En promedio, las temperaturas no sobrepasarán los 23 grados e irán en aumento hasta el domingo.

 

 

Para el jueves 9 de abril, la mínima será de 6 grados con el cielo despejado y algunas nubes que llegarán sobre el final del día. La máxima oscilará los 22 grados con viento del noreste.

 

 

El viernes la mínima aumentará a 8 y la máxima a 23, por lo que continuará el buen tiempo gracias a un cielo despejado y al viento del noreste. El sábado las condiciones serán similares aunque las nubes se apoderarán del cielo y puede haber algunas lluvias en buena parte de la provincia. Por el resto, la situación no variará.

 

 

Para el domingo, las temperaturas seguirán en ascenso, aunque leve, las lluvias no estarán y las condiciones serán similares a las de los días anteriores.

 

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