SiJuPu: tras la salida de Coria, Fernanda García Segovia asumió la conducción

El Sindicato de Judiciales Puntanos (SiJuPu) atraviesa uno de sus momentos más turbulentos de los últimos años. Tras la renuncia efectiva de Facundo Coria a la secretaría general el pasado lunes, la comisión directiva se reorganizó de urgencia para intentar frenar una sangría de afiliados y retomar el diálogo con la patronal. En su lugar, asumió María Fernanda García Segovia, quien hasta hace días se desempeñaba como secretaria adjunta.



¿Renuncia o aislamiento?



La salida de Coria no fue un hecho aislado, sino el devenir de meses de tensión. El quiebre definitivo parece haber tenido su origen en una fuerte discusión que el exsecretario mantuvo con Víctor Endeiza, integrante del Superior Tribunal de Justicia (STJ), durante las mesas de negociación salarial del año pasado.

Referentes del SiJuPu en reunión. Foto: SiJuPu.



A partir de ese incidente, el clima interno en el sindicato se enrareció. Los rumores de un "vacío" institucional comenzaron a cobrar fuerza cuando se reportó una ola de desafiliaciones masivas, dejando al ahora exlíder sin el respaldo de sus propias bases. Coria argumentó "falta de consensos" para dar un paso al costado, pero en los pasillos judiciales se comenta que quedó solo frente al Tribunal.



La postura de la nueva conducción



En sus primeras declaraciones como titular del gremio, García Segovia intentó bajarle el tono a las versiones de una intervención externa. "Había como un descontento general de falta de respuestas, falta de acción, falta de desenvolvimiento con el Superior Tribunal", analizó la dirigente en diálogo con SanLuis24, minimizando la idea de que el STJ hubiera pedido la cabeza de Coria.



Sin embargo, el "olor" a vacío de poder persiste. García Segovia reconoció que los errores se pagan y que el sindicato necesita "dar vuelta" la situación para recuperar la confianza de los trabajadores.



"Nunca tuvimos sueldos tan bajos en el Poder Judicial, pero nunca estuvimos bien", sentenció, marcando una distancia crítica con la gestión anterior al señalar que los salarios estuvieron históricamente en "stand by".



Continuidad institucional y reclamos urgentes



Para garantizar la estabilidad, la Comisión Directiva informó la nueva composición bajo el Artículo 30 del Estatuto, confirmando a Valeria Dixon y Nancy Torres en las secretarías adjuntas, y a Enrique Miranda en la Secretaría Gremial.



La agenda inmediata de la flamante Secretaria General es clara: recomponer la mesa salarial. En los próximos días, la nueva cúpula se reunirá con los ministros del Superior Tribunal de Justicia para presentar un proyecto que permita obtener un sueldo "digno". El desafío de García Segovia no será solo económico, sino político: demostrar que el SiJuPu ha recuperado su fuerza colectiva y que el tiempo de las discusiones personalistas ha quedado atrás.



Nueva cúpula:



Secretaria General: María Fernanda García Segovia

Secretaria Adjunta 1: Valeria Dixon

Secretaria Adjunta 2: Nancy Natalia Torres

Secretario Gremial: Enrique Alfredo Miranda

Secretario de Finanzas: Luciano Raúl Cardarelli

Secretario de Actas: Víctor Alejandro Estrada Dubor