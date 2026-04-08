Por primera vez, Cacace pone en duda su alianza con Poggi

Son cada vez más evidentes los signos de alejamiento entre un sector de la Unión Cïvica Radical y el Gobierno Provincial. El espacio disidente del centenario partido parece estar personificado en Alejandro Cacace, el estrecho colaborador de Federico Sturzenegger en el ministerio de Desregulación del presidente Javier Milei. “No estoy seguro”, respondió el funcionario nacional cuando en una entrevista radial le preguntaron si era aliado a la gestión de Claudio Poggi.

La distancia entre el oficialismo provincial y Cacace tiene varios escalones en una relación que muestra signos de deterioro desde hace varios meses, posiblemente desde que Poggi decidió echar de su gobierno a Federico Cacace, hermano de Alejandro, quien ocupaba la polémica secretaría de Medio Ambiente. Si bien el exfuncionario provincial consiguió dejar en el organismo a un cercano y logró que su ex esposa siguiera en el cargo que ocupa en el Estado, la relación comenzó a resquebrajarse en ese momento.

Con diversos grados de tensión, el punto máximo llegó en la Asamblea Legislativa a la que Alejandro fue invitado en su condición de ex diputado provincial. “Ese es mi ámbito”, dijo el radical en la entrevista que concedió al programa “Información sin ruido”, conducido por Eduardo Olivares.

En esa jornada, Cacace se fotografió, entre otros, con Eduardo Moriñigo y con José Giraudo, secretario de Asuntos Institucionales y Enlace parlamentario del gobierno provincial. Ambas fotografías causaron revuelo, pero Alejandro prefirió enfocarse en la molestia que Poggi y sus esbirros manifestaron hacia el villamercedino, quien cometió el pecado de lanzarse –sin consulta previa- a la carrera de intendente por su ciudad.

Alejandro dijo que le pareció “inaudita” la crítica esbozada por el oficialismo hacia su ex compañero –en el sentido de compartir un trabajo, no la ideología- en la Legislatura provincial y se mostró aún más sorprendido porque “en teoría en la provincia conformamos un mismo frente”. Además, el funcionario nacional señaló su perplejidad “porque haya tanto miedo por una foto”.

No lo dijo Cacace, pero llama la atención que el temor del gobierno provincial se haya manifestado por la imagen con Giraudo y no con la de Moriñigo, en la que había también funcionarios provinciales –de muy segunda línea, es cierto- como el exfutbolista Alex Simioli y el futbolsita aficionado Mickeas Rivas. Una lectura posible es que al oficialismo, cualquier cosa que haga el ex rector de la UNSL lo tiene sin cuidado.

Lo que sí dijo Cacace sin ningún tipo de pudor y en peso constante de cada palabra fue una frase muy crítica al discurso de Poggi en la apertura de sesiones sobre los periodos gubernamentales. Con aspiraciones no reveladas sobre una posible candidatura a gobernador, el radical sostuvo que “es incoherente prohibir la reelección y buscar un tercer mandato”, en clara alusión al para nada claro momento de la exposición del primer mandatario en que hizo una mención al asunto.

Además, Cacace cuestionó a Poggi porque después de elogiar las gestiones en Turismo –encabezada por el anterior ministro, el también radical Juan Manuel Rigau- y Ambiente, no dudó en eyectarlos de su gobierno, cuando hay otros funcionarios que dejan mucho que desear. Como si fuera poco, el exdiputado provincial aseveró que hay muchos hombres de su partido que no hablan por temor a perder el cargo que tienen en el gobierno.

En la continuidad de su análisis, esta vez en su perfil de Facebook, el radical encontró dos puntos positivos en el discurso de Poggi y cinco negativos.

Si la doblez que por ahora tiene la relación entre Poggi y el sector de Cacace termina en ruptura, la interna radical tendrá un nuevo capítulo que contar, pues más allá de sus múltiples errores, el ministro de Cultura y Turismo, Juan José Alvarez Pinto, presidente del radicalismo provincial, mantiene su vínculo cercano con el gobierno, en una relación más parecida a un matrimonio por conveniencia que a uno que profese el amor sincero.