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Conflicto gremial

Denuncian "proscripción" y falta de transparencia en las elecciones de AMET

La Lista Naranja asegura que impiden su participación mediante maniobras irregulares y el ocultamiento del padrón.

Por redacción
| Hace 3 horas
AMET en medio de un fuerte escándalo. Foto: AMET Nacional.

La Asociación del Magisterio de la Enseñanza Técnica (AMET) se encuentra en un profundo conflicto institucional de cara a los comicios. Ceferino Orquera, docente y candidato por la Lista Naranja "Construyamos Juntos", denunció públicamente el bloqueo sistemático para oficializar su propuesta opositora.

 


Según explicó Orquera , el proceso ha estado marcado por irregularidades. "Nos han proscripto la lista. Es una aberración", repudió en diálogo con El Diario de la República.

 


Pese a que presentaron toda la documentación en su momento, invalidaron los avales alegando firmas apócrifas tras un supuesto peritaje, lo cual fue calificado por Orquera como "una gran mentira".

 


Ante esta situación, los docentes volvieron a presentar los avales de puño y letra, pero la respuesta de las autoridades se mantuvo inflexible.
Un detalle peculiar que señalan desde la oposición es que la actual conducción busca perpetuarse tras casi 16 años en el poder.

 


"Ocultan la información constantemente. Las elecciones nunca fueron dadas a conocer formalmente, no está publicado el padrón electoral y ni siquiera se nos ha suministrado el estatuto del gremio", detalló Orquera. 

 


Además, señaló que se les entregaron formularios mal impresos de manera deliberada para forzar errores técnicos que motivaran la exclusión de la lista.

 


La falta de rendición de cuentas es otro de los ejes del reclamo. Desde la Lista Naranja estiman que el gremio recauda aproximadamente 30 millones de pesos mensuales en concepto de aportes de unos 3 mil afiliados, pero aseguran que nunca se han mostrado balances en asambleas. 

 


Para la oposición, el accionar de la cúpula sindical contradice los valores que se imparten en las aulas. 
 

 

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