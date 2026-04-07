San Luis: confirman que el cuerpo hallado es el de Fernando Gil; buscan saber cómo murió

En las primeras horas de la madrugada, se informó que la Fiscalía de Instrucción en lo Penal N° 4 de la Primera Circunscripción Judicial, que el cuerpo hallado el lunes a la tarde en inmediaciones del Río San Luis, corresponde a Fernando Edilson Gil, de 26 años, sobre quien pesaba un pedido de búsqueda de paradero vigente, “identidad que ya fue confirmada por sus familiares”.

“Se informa además que la médica forense Patricia Gallardo realizó la necropsia correspondiente. Por el momento, no es posible determinar la causa del deceso, ya que se encuentran pendientes los resultados de los análisis de las muestras tomadas”.

Fernando Edilson Gil, de 26 años, era buscado desde el 2 de abril, cuando salió de su casa alrededor de las 19.

Su cuerpo fue encontrado en proximidades de la ruta 146, en la vera del Río San Luis en diagonal al Servicio Penitenciario Provincial.

De acuerdo a lo que ha trascendido en los medios de prensa, el cuerpo de Fernando Edilson estaba en avanzado estado de descomposición, estaba en una especie de pozo y en uno de los ojos se le detectó uh hematoma que sería por un golpe.

La vivienda donde estuvo el 2 de abril, viendo el partido de Boca, quedó bajo custodia policial, su celular no aparece y habría dos demorados: un amigo de joven de 26 años y su padrastro.

La investigación está a cargo del fiscal Javier Ceferino Amitrano.