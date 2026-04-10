Piden por el esclarecimiento de la muerte de Fernando Gil

La tarde del viernes se vio marcada por el pedido de justicia en el microcentro de San Luis. Una nutrida manifestación de familiares y amigos de Fernando Gil se concentró para reclamar celeridad y transparencia en la investigación que busca determinar cómo se produjo la muerte del joven.



Fernando era objeto de una búsqueda coordinada por las fuerzas de seguridad. El desenlace se produjo cuando su cuerpo fue localizado en inmediaciones de la zona de la penitenciaría y en cercanías del río San Luis, en un área de difícil acceso .



Dudas sobre el hallazgo



El hallazgo abrió una serie de interrogantes para su círculo íntimo. Durante la movilización, los asistentes hicieron énfasis en la necesidad de esclarecer los hechos y conocer los resultados de las pericias forenses que permitan confirmar si hubo participación de terceros o bajo qué circunstancias llegó el joven a ese lugar.



El reclamo, que se desarrolló de manera pacífica pero con firmeza, busca que la causa no pierda impulso en los tribunales locales.

