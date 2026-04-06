  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

13°SAN LUIS - Lunes 06 de Abril de 2026

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

13°SAN LUIS - Lunes 06 de Abril de 2026

EN VIVO

En zona sur

Conmoción: hallan el cuerpo de un hombre a la vera del Río San Luis

El cadáver fue encontrado dentro de un pozo en un predio sobre la Ruta 146, frente al Servicio Penitenciario. Personal policial y peritos trabajan en el lugar para determinar las causas del deceso.

Por redacción
| Hace 3 horas
Instantes de la investigación. Foto: Radio Cadena Popular.

Un fuerte operativo policial mantiene en vilo a los vecinos del extremo sur de la ciudad tras el hallazgo de una persona sin vida durante las últimas horas. El cuerpo fue localizado en una especie de pozo, en el interior de un predio situado a la vera del Río San Luis, sobre la Ruta 146.

 


El hallazgo tuvo lugar en una zona caracterizada por la presencia de viviendas y ripieras, aproximadamente a 400 metros del ingreso al barrio Unión, justo frente a la unidad del Servicio Penitenciario.

 


Si bien fuentes en el lugar indican que se trataría de un hombre, hasta el momento no ha habido una confirmación oficial por parte de las autoridades respecto a la identidad de la víctima o la existencia de signos de violencia.

 


La policía ha vallado el perímetro para preservar la escena, mientras que el cuerpo de peritos concreta las tareas de rigor y la recolección de evidencia criminalística. Se espera que en las próximas horas se ordene el traslado del cuerpo a la morgue para la realización de la autopsia correspondiente.
 

 

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo