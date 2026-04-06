Conmoción: hallan el cuerpo de un hombre a la vera del Río San Luis

Un fuerte operativo policial mantiene en vilo a los vecinos del extremo sur de la ciudad tras el hallazgo de una persona sin vida durante las últimas horas. El cuerpo fue localizado en una especie de pozo, en el interior de un predio situado a la vera del Río San Luis, sobre la Ruta 146.



El hallazgo tuvo lugar en una zona caracterizada por la presencia de viviendas y ripieras, aproximadamente a 400 metros del ingreso al barrio Unión, justo frente a la unidad del Servicio Penitenciario.



Si bien fuentes en el lugar indican que se trataría de un hombre, hasta el momento no ha habido una confirmación oficial por parte de las autoridades respecto a la identidad de la víctima o la existencia de signos de violencia.



La policía ha vallado el perímetro para preservar la escena, mientras que el cuerpo de peritos concreta las tareas de rigor y la recolección de evidencia criminalística. Se espera que en las próximas horas se ordene el traslado del cuerpo a la morgue para la realización de la autopsia correspondiente.

