Se robaron hasta los alimentos guardados en la heladera

Una familia de Juana Koslay tuvo que interrumpir este fin de semana su viaje de Semana Santa y fue agregada a la lista de víctimas de robos. Por un baldío y trepando por un asador, los delincuentes entraron a su departamento en un complejo de dúplex. Tras revolver todas las habitaciones, buscando elementos de valor, huyeron con bicicletas, aparatos electrónicos y todos los alimentos que estaban en la heladera.

“Tenemos miedo. Hace tres noches que no podemos dormir. Acá en Juana Koslay no hay seguridad, apenas hay dos móviles según nos informaron”, señaló una vecina del matrimonio que se quedó sin gran parte de sus pertenencias.

Las críticas y el malestar de las familias koslayenses no solo son con el Ministerio de Seguridad por la escasa presencia policial, sino que también con el Municipio. Apuntan que “el centro de monitoreo no funciona y porque no hay control de los terrenos baldíos”.

Este último robo fue en un departamento de calle Concarán, muy cerca de una reconocida panadería. Algunas cámaras de seguridad privada advirtieron deambular un grupo de tres o cuatro personas que, según suponen, forman una banda que sería la responsable de este y otros episodios similares. Robos en los barrios Jóvenes Profesionales y viviendas aledañas a otro reconocido comercio, en este caso un supermercado.

“En mi caso particular, yo hace dos años que vivo en Juana Koslay y en todo este tiempo nos tocó vivir el drama que estamos atravesando. Ya no podemos dejar solas las viviendas, da la impresión que no están vigilando para entrarnos a robar. Necesitamos que las autoridades de Seguridad y del Municipio hagan algo. Con lo que ocurrió en los últimos días, hace tres noches que no podemos dormir”, sostuvo, notoriamente atemorizada, la vecina que se comunicó con El Diario de la República.