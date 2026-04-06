Tiros, fútbol, detenidos, vidrios rotos y un viejo problema sin solución
Enojado porque un usuario de la cancha había estacionado su camioneta en el garaje de su casa, un hombre rompió los vidrios del rodado y generó una batalla con intervención policial. Los vecinos dicen que es un problema de todos los días. Mirá el video.
El domingo de Pascuas terminó con un violento episodio en una cancha de fútbol 5 del oeste de la ciudad de San Luis. La intervención de la Policía terminó por suspender el partido y con dos personas detenidas.
El hecho se produjo el domingo a las 20 en “Suela 13”, un predio de canchas ubicado en calle Río Gallegos, y comenzó con un problema entre uno de los jugadores y un vecino, que reclamó porque un futbolista había dejado su auto estacionado en el ingreso al garaje.
La discusión fue tomando cada vez más temperatura y la fría noche dominical se transformó en un caliente enfrentamiento con la Policía que apenas llegó comenzó con los disparos, los garrotazos y las detenciones. Hubo daños materiales en los vehículos.
El problema de los autos mal estacionados en una constante en “Suela 13” debido a que no hay suficiente lugar para que quienes alquilan las canchas dejen sus rodados en las cercanías. A eso se suma que el predio es constantemente usado por el campeonato de futsal, lo que genera mucho movimiento.
Los vecinos reclamaron ante la municipalidad por ese inconveniente y por los ruidos constantes que se generan.
Los detenidos del domingo son un hombre de 47 años y otro de 49 que habrían roto los vidrios del auto mal estacionado.
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