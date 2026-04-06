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En una cancha

Tiros, fútbol, detenidos, vidrios rotos y un viejo problema sin solución

Enojado porque un usuario de la cancha había estacionado su camioneta en el garaje de su casa, un hombre rompió los vidrios del rodado y generó una batalla con intervención policial. Los vecinos dicen que es un problema de todos los días. Mirá el video. 

Por redacción
| Hace 4 horas

El domingo de Pascuas terminó con un violento episodio en una cancha de fútbol 5 del oeste de la ciudad de San Luis. La intervención de la Policía terminó por suspender el partido y con dos personas detenidas.

 

 

El hecho se produjo el domingo a las 20 en “Suela 13”, un predio de canchas ubicado en calle Río Gallegos, y comenzó con un problema entre uno de los jugadores y un vecino, que reclamó porque un futbolista había dejado su auto estacionado en el ingreso al garaje.

 

 

La discusión fue tomando cada vez más temperatura y la fría noche dominical se transformó en un caliente enfrentamiento con la Policía que apenas llegó comenzó con los disparos, los garrotazos y las detenciones. Hubo daños materiales en los vehículos.

 

 

El problema de los autos mal estacionados en una constante en “Suela 13” debido a que no hay suficiente lugar para que quienes alquilan las canchas dejen sus rodados en las cercanías. A eso se suma que el predio es constantemente usado por el campeonato de futsal, lo que genera mucho movimiento.

 

 

Los vecinos reclamaron ante la municipalidad por ese inconveniente y por los ruidos constantes que se generan.

 

 

Los detenidos del domingo son un hombre de 47 años y otro de 49 que habrían roto los vidrios del auto mal estacionado.

 

 

 

 

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