Preocupación en el sector comercial por la ola de hechos delictivos

Un robo fue perpetrado en la carnicería ubicada en la intersección de las calles Lavalle y Caseros, en pleno centro de la ciudad de San Luis. Los ladrones rompieron un ventiluz lateral del local y se llevaron dinero en efectivo. Poco después, un adolescente de 17 años fue demorado y puesto a resguardo como presunto autor del hecho.

El dueño del local es un hombre de 50 años que constató los daños y el faltante de dinero.

Este robo se suma a una serie de hechos de inseguridad que vienen afectando a los comercios de la capital puntana en las últimas semanas.

En la ciudad de San Luis, la creciente ola de hechos delictivos ha motivado una fuerte reacción de los comerciantes y vecinos, quienes denuncian la existencia de "zonas liberadas" y una falta de presencia policial efectiva.

Los comerciantes y vecinos de Zona Centro (Pedernera y Maipú), han alzado la voz denunciando que el área está prácticamente liberada, con robos constantes que no dan tregua.

Calle Junín (frente a Plaza Pringles): se han registrado intentos de robo en farmacias y otros locales, donde en ocasiones los propios empleados o personal de seguridad deben retener a los delincuentes hasta que llega la policía.

Barrió San Martín: residentes y dueños de negocios organizaron protestas para reclamar por asaltos diarios y la ausencia de patrullajes, especialmente durante la noche.

Barrio CGT: se denunció un caso extremo donde delincuentes desprendieron un portón completo para desvalijar una propiedad, reforzando la sensación de impunidad en la zona.

Algunos comercios en calles como Riobamba han reportado hasta seis robos en un solo año, lo que ha llevado a varios propietarios a considerar el cierre definitivo de sus locales por la inviabilidad del negocio bajo estas condiciones. Uno de los últimos episodios fue frente a una seccional policial.

Modalidades delictivas: Además de los asaltos violentos, se advierte sobre "mecheros" que aprovechan distracciones para sustraer mercadería, como ocurrió recientemente en locales de las calles Colón y 9 de Julio.

La percepción de inseguridad en las calles de la capital sigue siendo crítica para quienes trabajan diariamente en el sector comercial.