“Cabezón”, un símbolo de la lucha por los animales callejeros

El 4 de abril se conmemoró el Día Mundial de los Animales Callejeros, una fecha dedicada a visibilizar la precaria situación de millones de perros sin hogar.

Esta jornada busca generar conciencia sobre el abandono, fomentar la adopción responsable, la esterilización y políticas públicas de cuidado para mejorar sus condiciones de vida

En este Día del Perro Callejero el perfil de Cabezón (o "Cabezón Osito ") resalta como el del perro comunitario más emblemático y querido de la ciudad de San Luis.

Perfil de "Cabezón"

-Tiene aproximadamente 21 años y es considerado un "perro histórico" de la capital puntana.

-Ha pasado la mayor parte de su vida en las calles, participando en marchas estudiantiles, actos patrios y eventos sociales.

-Tiene identidad comunitaria. No es un perro de un solo dueño, sino de toda la comunidad.

-Su presencia es parte del "paisaje cotidiano" de lugares como la ex Terminal de Ómnibus, el rectorado de la UNSL y las dependencias municipales.

Actualmente atraviesa un cuadro delicado de insuficiencia renal debido a su avanzada edad, lo que requiere cuidados constantes y tratamiento veterinario diario.

Aunque es un perro de la calle, Gabriela Pedernera lo asiste y acompaña desde hace más de una década, brindándole refugio y encargándose de sus traslados y atención médica.

“Cabezón” es tan reconocido que cuenta con miles de seguidores en redes sociales, donde se comparten sus paseos actuales (a menudo en brazos o camioneta por su dificultad para caminar) para que siga en contacto con la gente que lo conoce de toda la vida.