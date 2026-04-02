En un Ford Ka, se accidentó la fiscal Virginia Palacios

La fiscal Virginia Palacios protagonizó un accidente tras despistar con su auto e impactar contra un cerro que bordea una calle de Potrero de los Funes. Tuvo que recibir asistencia médica en el Hospital de la esa localidad.

El accidente se produjo alrededor de las 16:40 del viernes en las calles Los Paraísos y Los Molles de Potrero de los Funes. La funcionaria judicial conducía un Ford Ka y aparentemente perdió el control del vehículo, por lo que se produjo el deslizamiento.

Tras subir al cordón de la calle, terminó con el vehículo contra la pendiente de la sierra. Luego, el rodado quedó cruzado sobre la carpeta asfáltica. Tras la llegada de Bomberos Voluntarios y efectivos de la Policía Caminera del Puesto La Horquilla, el servicio de emergencias médicas la trasladó en una ambulancia hasta el Hospital en la zona de boxes.

Por el golpe, Palacios sufrió un traumatismo de cráneo leve, sin pérdida de conocimiento y luego de la valoración médica de rigor, solicitó ella misma el alta voluntaria con pautas de prevención para seguir en su domicilio