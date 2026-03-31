Preventiva para el joven acusado de asesinar a "Coca" Díaz

Alan Daniel Ochoa, de 23 años, fue alojado en el Servicio Penitenciario Provincial con prisión preventiva a la espera de la sentencia por el asesinato de Gregoria Rosa “Coca” Díaz, cometido en la casa que la enfermera jubilada tenía en el barrio 119 Viviendas de la ciudad de San Luis.

El primer día de marzo, la octogenaria que vivía sola fue atacada de manera salvaje, ya que además de los reiterados golpes que sufrió tenía heridas provocadas con un cuchillo. Después fue encerrada en el baño, donde estuvo inconsciente casi todo el domingo hasta que, al otro día, alrededor de las 07:00, la encontró moribunda su sobrino Sergio Díaz Espínola. A los pocos minutos murió cuando en ambulancia era llevada a un hospital.

Este lunes, el único detenido por el horrendo hecho que conmocionó a toda la provincial, Ochoa que tiene su domicilio en el barrio Eva Perón de San Luis, fue trasladado al Complejo Penitenciario N° 1 luego de que el juez de Garantía N° 1, Juan Manuel Montiveros Chada, hiciera lugar al pedido de prisión preventiva realizado por la Fiscalía de Género N° 1. El plazo de la medida es de 120 días.

La preventiva fue dictada luego de los ocho días de prórroga que había requerido la defensora oficial, Stefanía Cifuentes. Ahora, en el resto del proceso, previo al juicio por el delito de Homicidio Calificado en ocasión de robo, será defendido por Ricardo Gutiérrez Esley.

Precisiones

Prensa del Poder Judicial informó que la autopsia reveló que tenía más de 60 lesiones y heridas compatibles con signos de defensa, un corte en su pierna y diversos golpes en todo su cuerpo.

“Esta audiencia de formulación de cargos, la que empezó el día sábado pasado y que hoy se concluye, es el inicio de esta investigación que empieza ahora por el término de cuatro meses en un principio. Empieza hoy formalmente la investigación”, sostuvo la fiscal de Género N° 1, María Delia Bringas.

La investigación de la Fiscalía

De acuerdo con la teoría del caso de la Fiscalía, la madrugada del 1 de marzo, entre las 2:40 y las 3:50, el imputado ingresó a la vivienda de Díaz, ubicada en la manzana 230, y golpeó reiteradamente a la víctima con el objetivo de que le entregara dinero u objetos de valor.

Se estableció que las puertas o ventanas no fueron forzadas, “lo que hace presumir que el imputado se valió de un engaño o de la confianza de Gregoria Díaz”, que por los testimonios de los vecinos “era una persona muy confiada, que ayudaba mucho a la gente que pasaba por su casa, les entregaba alimentos y les daba trabajo”.

Ya en la vivienda, el joven investigado habría utilizado un cuchillo de aproximadamente 30 centímetros, para amenazarla y lesionarla mientras la obligaba a desplazarse por distintos sectores de la casa. El cuchillo fue encontrado en el lugar.

“Siguió golpeándola, produciéndole, como se puede observar luego en la necropsia realizada, más de 60 lesiones en su cuerpo. Se retiró de domicilio llevándose un televisor Samsung de 24 pulgadas y un teléfono celular LG negro”, narró Bringas y especificó que la mujer permaneció al menos 26 horas tendida en el suelo, inconsciente, hasta que fue encontrada por su sobrino el 2 de marzo por la mañana.

Fuente: Prensa del Poder Judicial