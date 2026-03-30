Buena noticia de Semana Santa: el padre Nolo recibió el alta

Después de una semana internado –algunos días en terapia intensiva- tras la descompensación que sufrió mientras estaba confesando en su parroquia de Villa Mercedes, el padre Nolo recibió el alta médica y seguirá bajo cuidados y con poca actividad hasta su plena recuperación.

Así lo comunicó el Obispado de San Luis, que siguió paso a paso el estado de salud del sacerdote, muy querido en toda la comunidad y en la Diócesis en general.



De todos modos, la recomendación de los profesionales que lo atendieron en el nosocomio fue que el cura mantenga una tarea aliviada, por lo que se presume que no estará en la capilla villamercedina durante la celebración de la Semana Santa.

El padre Nolo se descompensó el domingo 22 de marzo a la noche en la parroquia Nuestra Señora de la Merced de Villa Mercedes, lo que le produjo un ACV. Recibió atención urgente de emergencia médica y fue derivado al Hospital Regional de Mercedes en un primer momento.