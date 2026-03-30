¿Hasta cuándo hará calor?

La corta semana que le espera a los puntanos tendrá una coincidencia climática que a algunos hará enojar: el mismo día que empieza el fin de semana largo, es decir el jueves 2 de abril, inicio de los feriados por la Semana Santa, comenzará también el descenso de la temperatura, los días de tiempo otoñal con lluvias incluidas.

El intenso calor que reinó el fin de semana en toda la región se mantendrá por lo menos hasta el martes, anunció la Red de Estaciones Meteorológicas de la provincia, quien desde el viernes 27 había advertido por “un periodo de temperaturas elevadas superiores a lo normal para el mes de marzo”.

El comienzo de la semana será muy caluroso y húmedo con el ascenso de las temperaturas, que llegarán en algunos puntos de la provincia a los 32 grados, sumado al viento norte, que si bien se espera sea moderado, contribuirá a la pesadez de la jornada. Hay escasa probabilidad de lluvias.

El martes 31, último día de marzo, la jornada será ventosa e inestable, sin variaciones en la temperatura, aunque con el cielo algo nublado y una máxima de 33 grados

Será el inicio de abril el que traiga algo de alivio, aunque no del todo considerable, ya que las mínimas se mantendrán, el miércoles, en los 17 grados y la máxima será de 26, con el viento sur que traerá un poco de aire fresco para los puntanos.

Recién el jueves se espera una baja de la temperatura más pronunciada, hasta con probabilidad de lluvia que se mantendrá por todo el feriado.