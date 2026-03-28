El triste adiós a la última hamaca que quedaba sana en la plaza de la costanera en Potrero

Los vecinos de Potrero de los Funes observan con desazón el estado en que, poco a poco, van quedando las plazas de la localidad. Un espacio de juegos para niños que está en la costanera Los sauces, uno de los puntos más visitados por los turistas, “despidió” el fin de semana a la última hamaca que quedaba sana.

Entre caños despintados, basura nunca recogida y la falta de mantenimiento, los entretenimientos para los más chicos entraron en un estado de deterioro que entristece a grandes y chicos. A unos porque ven que la ciudad se desmoronada en contraste que otras zonas de la localidad que crecen por la pujanza económica de sus habitantes; otros simplemente porque no pueden jugar un rato al aire libre.

Las hamacas de la plaza de la costanera fueron desapareciendo y rompiéndose de a poco sin que nadie de la Municipalidad tuviera el gesto de repararlas. Hasta el viernes quedaba una sola en funcionamiento, pero por la tarde el juego fue encontrado atado a su parante, inutilizable, con una de sus cadenas rotas y el asiento sin madera ni contención.

Los otros juegos de la plaza siguen en pie, pero nadie puede determinar hasta cuándo. Están despintados, sin mantenimiento y aquellos que tienen maderas, como los toboganes, corren riesgo de romperse en cualquier momento.

El estado de desamparo que tiene el espacio para chicos, se suma otra plaza, la de la entrada A7, donde hace ya un tiempo las hamacas dejaron de existir.