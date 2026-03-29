Bendición de cerveza en el Domingo de Ramos en el barrio 9 de Julio

Bolsas de arpillera, camionetas, bolsos de viajes y hasta carretillas y changuitos de supermercados fueron usados por vecinos de los barrios del oeste de la ciudad que vieron en el vuelco de un camión con cerveza la oportunidad de tener bebidas por varios días.

La siesta del domingo de ramos llegó con una suerte de bendición para los habitantes de la zona que se organizaron con velocidad ante el vuelco del rodado. Parejas, niños y familia enteras hicieron el mano a mano, botella por botella, para quedarse con algo de lo que había esparcido el malogrado vehículo.

El accidente se produjo en la rotonda que está en el cruce de la ruta de Pescadores y la avenida Quinto Centenario, donde se dividen los barrios 9 de Julio y 1° de mayo. La barriada no tardó en llegar hasta el lugar, ante la impavidez del conductor y de la Policía, que a esa altura solo pugnaba porque los vecinos no se pelearan por la mercadería. Algo que no sucedió debido a lo organizado que estaba todo.

Como los paquetes con las botellas de plástico quedaron esparcidos en la banquina, los vecinos y vecinas de las diferentes barriadas no perdieron el tiempo para llevarse a su casa alguna de las bebidas.