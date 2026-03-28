Denuncian despidos y persecución gremial en la planta de Tyrolit

La planta industrial de Tyrolit, ubicada en el parque industrial sur de San Luis, se encuentra en el centro de un creciente conflicto laboral tras confirmarse el despido de 18 trabajadores.



Según la información proporcionada a la prensa, la medida afecta a 17 operarios y a un supervisor, en un contexto de profunda crisis que golpea con especial dureza al sector metalmecánico.



El Diario de la República habló con Aguilar, quien detalló que, si bien la empresa justifica las desvinculaciones bajo una supuesta reestructuración, el caso del supervisor despedido reviste características de persecución gremial.



El dirigente explicó que este despido se produjo luego de que el personal jerárquico intentara organizarse sindicalmente tras meses de postergación salarial. De hecho, los supervisores denuncian que llevan ocho meses sin recibir aumentos, quedando en muchos casos con remuneraciones inferiores a las de los operarios bajo su cargo que perciben adicionales por tareas de encargados.



El panorama que describe el titular de ASIMRA para el resto del parque industrial es alarmante. Aguilar señaló que la baja producción y los problemas para afrontar pagos son una constante, y que apenas un puñado de empresas mantienen perspectivas de trabajo estables.



Comparó la gravedad del escenario actual con periodos históricos críticos de la Argentina, como los tiempos Martínez de Hoz o la gestión de Ménem, afirmando que la situación presente incluso amenaza con superar aquellos niveles de deterioro social y económico.



En este sentido, el legislador expresó su preocupación por el impacto de la reciente ley de modernización laboral. Según su visión, las nuevas normativas no están siendo utilizadas para fomentar la creación de empleo genuino, sino como una herramienta que facilita las cesantías.



Aguilar subrayó que los trabajadores están soportando una variable de ajuste sin precedentes, que no solo afecta la estabilidad del puesto de trabajo, sino también la cobertura sanitaria.



Finalmente, el dirigente denunció una crisis terminal en el sistema solidario de salud. Esta situación se ve agravada por empresas que han dejado de realizar los aportes correspondientes a las obras sociales, dejando a los empleados en una posición de extrema vulnerabilidad.



Para Aguilar, el caso de Tyrolit es un reflejo de una problemática estructural donde la crisis de producción y la presión sobre los derechos laborales convergen en un escenario de alta incertidumbre para la familia metalúrgica de San Luis.

