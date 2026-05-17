No se puede circular entre San Francisco y La Carolina

Tras la nevada otoñal de este sábado (la segunda del año), que dejó hermosas postales, se produjo un fuerte descenso de la temperatura y en esa zona la Red de Estaciones Meteorológicas registró 2 grados bajo cero.

Por las dificultades que generan estas situaciones climáticas es que se dispuso un corte preventivo de tránsito.

Fotos: Bomberos Voluntarios de La Carolina

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