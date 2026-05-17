No se puede circular entre San Francisco y La Carolina
Un corte preventivo de tránsito se ha dispuesto en la ruta provincial N° 9, en el tramo que une ambas localidades. También, entre Nogolí y Río Grande.
Por redacción
| Hace 4 horas
Tras la nevada otoñal de este sábado (la segunda del año), que dejó hermosas postales, se produjo un fuerte descenso de la temperatura y en esa zona la Red de Estaciones Meteorológicas registró 2 grados bajo cero.
Por las dificultades que generan estas situaciones climáticas es que se dispuso un corte preventivo de tránsito.
Fotos: Bomberos Voluntarios de La Carolina
Registros de la REM
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