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Otoño blanco

No se puede circular entre San Francisco y La Carolina

Un corte preventivo de tránsito se ha dispuesto en la ruta provincial N° 9, en el tramo que une ambas localidades. También, entre Nogolí y Río Grande.

Por redacción
| Hace 4 horas

Tras la nevada otoñal de este sábado (la segunda del año), que dejó hermosas postales, se produjo un fuerte descenso de la temperatura y en esa zona la Red de Estaciones Meteorológicas registró 2 grados bajo cero.

 

Por las dificultades que generan estas situaciones climáticas es que se dispuso un corte preventivo de tránsito.

 

Fotos: Bomberos Voluntarios de La Carolina

 

 

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