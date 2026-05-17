Juventud cayó, en su casa, ante Atenas de Rio Cuarto

De esta forma sumó su segunda derrota en condición de local y desperdició una buena chance para ubicarse como líder del grupo “C”. La anterior caída en San Luis, fue ante Atlético Argentino de Monte Maíz.

Facundo Quiroga, con un golazo a los 26 minutos del primer tiempo, selló la victoria de los riocuartenses que encabezan la tabla de posiciones.

El próximo fin de semana comienza la segunda ronda: recibe a San Martín.