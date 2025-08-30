Estudiantes, con 9 jugadores y con todo en contra, cayó ante Sol de Mayo

La jugada que terminó en el tempranero gol de Estudiantes (4' del primer tiempo). Fue anulado por un "sospechoso" offside.

Un gol mal anulado a los 4 minutos de iniciado el partido que había convertido Axel González, la expulsión en el transcurso del primer tiempo de dos jugadores y un pésimo desempeño del árbitro Luis Damián González y de sus asistentes, forman parte del panorama adverso que tuvo que enfrentar Estudiantes de San Luis, este sábado, en Viedma. Y no obstante a tener todo en contra, en base a mucha garra, haciendo un gran esfuerzo y con amor propio, los dirigidos por Darío Ortiz estuvieron cerca de lograr un milagroso empate: perdió 2 a 1 ante Sol de Mayo en una nueva fecha de la instancia “Reválida” del Federal “A”.

Ignacio Cellerino Morán y Fernando Valdebenito, a los 6’ y 25’ del segundo tiempo anotaron los goles del triunfo para Sol de Mayo. Por su parte, el Axel “Tati” González descontó a los 36’.

“La tarea de los árbitros fue pésima, perjudicial para Estudiantes”, expresó indignado uno de los relatores de San Luis que fue a cubrir este encuentro al sur país, graficando de esta forma la desastrosa labor del referi Martínez y de sus asistentes Jorge Cabrera y Fernando Muñoz, que en cada avance de Estudiantes marcaban posición adelantada, tal como sucedió en el gol anulado.

Desde muy temprano Estudiantes se quedó con nueve jugadores por las expulsiones de Santiago Lebus y Emanuel Díaz.

Pese a estar nueve contra once, Estudiantes aguantó, peleó, fue para adelante y sobre el final estuvo cerca de equipar, pero Ezequiel Sosa en la última jugada del encuentro no pudo enviarla al fondo de la red.

La victoria que Germinal consiguió en Tandil (por 2 a 0) ante Ramón Santamaría atenuó un poco la gran indignación que por esta derrota tienen los jugadores y técnico de Estudiantes. Ambos son rivales en la lucha por la permanencia en la categoría, por lo que las dos fechas que restan serán cruciales. Todavía queda tela para cortar.