Un empate que no favorece a Juventud

Pese a que hizo merecimiento para por lo menos convertir un gol, Juventud Unida Universitaria de San Luis no pudo doblegar a Olimpo de Bahía Blanca (igualaron 0 a 0) y el próximo fin de semana no tendrá otra chance que ganar para seguir vivo en el torneo Federal “A”.

Los bahienses sin arriesgar mucho, demorando el juego, hicieron su negocio y con este resultado, en la revancha de los 16vos de final con un empate eliminarán a los puntanos.

“Juventud fue el único que propuso, generamos, pero nos faltó concretar. La llave está abierta y vamos a seguir peleando. Faltan 90 minutos”, sintetizó Tomás Garro, uno de los pilares del “Juve”.

El resto

Zona Campeonato (semifinales)

Argentino de Monte Maíz 1, Ciudad Bolívar 0.

Atlético de Rafaela 3, Sportivo Belgrano de San Francisco 0.

Reválida (16avos)

Reválida



Kimberley 1-0 Cipolletti

Sarmiento (Resistencia) 0-1 Atenas (Río Cuarto)

San Martín (Mendoza) 0-0 Sarmiento (La Banda)

Sol de Mayo 2-1 San Martín (Formosa)

Germinal 1-1 9 de Julio (Rafaela)

Mitre (Posadas) 1-1 Costa Brava

El Linqueño 1-1 Gimnasia de Chivilcoy

Sportivo de Cañada de Gómez 2-0 Deportivo Rincón

Douglas Haig 4-2 Independiente de Chivilcoy

Boca Unidos 2-0 Juventud Antoniana

Fuente: La Nueva