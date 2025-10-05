  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

12°SAN LUIS - Domingo 05 de Octubre de 2025

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

12°SAN LUIS - Domingo 05 de Octubre de 2025

EN VIVO

Reválida del Federal “A”

Un empate que no favorece a Juventud

El elenco puntano, con la igualdad en 0 de este domingo ante Olimpo de Bahía Blanca, para seguir en carrera en el Federal “A” ahora, en la revancha, está obligado a ganar o ganar. 

Por redacción
| Hace 4 horas

Pese a que hizo merecimiento para por lo menos convertir un gol, Juventud Unida Universitaria de San Luis no pudo doblegar a Olimpo de Bahía Blanca (igualaron 0 a 0) y el próximo fin de semana no tendrá otra chance que ganar para seguir vivo en el torneo Federal “A”.

 

Los bahienses sin arriesgar mucho, demorando el juego, hicieron su negocio y con este resultado, en la revancha de los 16vos de final con un empate eliminarán a los puntanos.

 

“Juventud fue el único que propuso, generamos, pero nos faltó concretar. La llave está abierta y vamos a seguir peleando. Faltan 90 minutos”, sintetizó Tomás Garro, uno de los pilares del “Juve”.

 

El resto

 

Zona Campeonato (semifinales)

Argentino de Monte Maíz 1, Ciudad Bolívar 0.
Atlético de Rafaela 3, Sportivo Belgrano de San Francisco 0.

 

Reválida (16avos)

Reválida

Kimberley 1-0 Cipolletti
Sarmiento (Resistencia) 0-1 Atenas (Río Cuarto)
San Martín (Mendoza) 0-0 Sarmiento (La Banda)
Sol de Mayo 2-1 San Martín (Formosa)
Germinal 1-1 9 de Julio (Rafaela)
Mitre (Posadas) 1-1 Costa Brava 
El Linqueño 1-1 Gimnasia de Chivilcoy
Sportivo de Cañada de Gómez 2-0 Deportivo Rincón
Douglas Haig 4-2 Independiente de Chivilcoy 
Boca Unidos 2-0 Juventud Antoniana 

 

 

Fuente: La Nueva 

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo