Un empate que no favorece a Juventud
El elenco puntano, con la igualdad en 0 de este domingo ante Olimpo de Bahía Blanca, para seguir en carrera en el Federal “A” ahora, en la revancha, está obligado a ganar o ganar.
Pese a que hizo merecimiento para por lo menos convertir un gol, Juventud Unida Universitaria de San Luis no pudo doblegar a Olimpo de Bahía Blanca (igualaron 0 a 0) y el próximo fin de semana no tendrá otra chance que ganar para seguir vivo en el torneo Federal “A”.
Los bahienses sin arriesgar mucho, demorando el juego, hicieron su negocio y con este resultado, en la revancha de los 16vos de final con un empate eliminarán a los puntanos.
“Juventud fue el único que propuso, generamos, pero nos faltó concretar. La llave está abierta y vamos a seguir peleando. Faltan 90 minutos”, sintetizó Tomás Garro, uno de los pilares del “Juve”.
El resto
Zona Campeonato (semifinales)
Argentino de Monte Maíz 1, Ciudad Bolívar 0.
Atlético de Rafaela 3, Sportivo Belgrano de San Francisco 0.
Reválida (16avos)
Reválida
Kimberley 1-0 Cipolletti
Sarmiento (Resistencia) 0-1 Atenas (Río Cuarto)
San Martín (Mendoza) 0-0 Sarmiento (La Banda)
Sol de Mayo 2-1 San Martín (Formosa)
Germinal 1-1 9 de Julio (Rafaela)
Mitre (Posadas) 1-1 Costa Brava
El Linqueño 1-1 Gimnasia de Chivilcoy
Sportivo de Cañada de Gómez 2-0 Deportivo Rincón
Douglas Haig 4-2 Independiente de Chivilcoy
Boca Unidos 2-0 Juventud Antoniana
Fuente: La Nueva
