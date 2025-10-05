San Luis quedó en los últimos puestos de los Juegos Evita

Solo cuatro provincias quedaron por detrás de San Luis en los Juegos Nacionales Evita que terminaron el sábado en Mar del Plata. El medallero general de la competencia ubicó a la provincia en el puesto 16 con 13 medallas de oro, 12 de plata y otras 13 de bronce.

Tucumán, Chaco, Neuquén y Tierra del Fuego fueron las delegaciones que quedaron por debajo de la sanluiseña, que contó con 244 deportistas que ya regresaron a la provincia luego de una semana de mucho esfuerzo.

En la suma de “Deportes convencionales”, San Luis mejoró un poco la situación general y terminó en el puesto 14; en tanto que en “Deportes adaptados”, la provincia sumó 9 preseas de oro, cuatro de plata y dos de bronce y quedó en el puesto 17, solo delante de San Juan, Neuquén y Tierra del Fuego.

La provincia que más medallas obtuvo fue Santa Fe, que se consagró bicampeón en los Juegos Nacionales Evita con 99 medallas: 46 doradas, 32 de plata y 21 de bronce, tanto en competencias individuales como grupales de deportes convencionales y adaptados.

El podio se completó con la delegación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con 42 medallas de oro, 26 de plata y 16 de bronce; mientras que el tercer lugar fue para Córdoba a partir de la obtención de 41 medallas de oro, 21 de plata y 27 de bronce.

Medallero General

Provincia Oro Plata Bronce Santa Fe 46 32 21 CABA 42 26 16 Córdoba 41 21 27 Mendoza 31 16 20 Misiones 30 12 15 Jujuy 22 7 6 Río Negro 21 16 18 Corrientes 20 17 18 Entre Ríos 20 15 22 Salta 19 21 11 Buenos Aires 18 16 6 Catamarca 17 7 7 Chubut 16 17 15 Santa Cruz 15 14 8 San Juan 14 12 11 San Luis 13 12 13 Tucumán 13 4 11 Chaco 12 10 11 Neuquén 8 17 7 Tierra del Fuego 5 11 4

Medallero Deportes Adaptado

Provincia Oro Plata Bronce Córdoba 25 7 8 Misiones 21 6 6 CABA 19 5 2 Corrientes 18 11 9 Mendoza 18 3 4 Santa Fe 17 7 3 Buenos Aires 16 10 4 Jujuy 16 2 3 Río Negro 15 10 4 Catamarca 13 2 4 Entre Ríos 11 9 8 Tucumán 11 2 9 Salta 10 14 7 Santa Cruz 10 12 5 Chubut 9 10 3 Chaco 9 5 10 San Luis 9 4 2 San Juan 8 7 4 Neuquén 6 14 3 Tierra del Fuego 0 1 0

Medallero Deportes Convencionales