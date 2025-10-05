  • Nuestras redes
17°SAN LUIS - Domingo 05 de Octubre de 2025

17°SAN LUIS - Domingo 05 de Octubre de 2025

Terminaron el sábado

San Luis quedó en los últimos puestos de los Juegos Evita

En el medallero general, la provincia quedó en el puesto 16 sobre 20 participantes, con 38 medallas, solo por delante de cuatro delegaciones. Viajaron 244 deportistas puntanos. Santa Fe fue la ganadora con 99 preseas. 

Por redacción
| Hace 2 horas

Solo cuatro provincias quedaron por detrás de San Luis en los Juegos Nacionales Evita que terminaron el sábado en Mar del Plata. El medallero general de la competencia ubicó a la provincia en el puesto 16 con 13 medallas de oro, 12 de plata y otras 13 de bronce.

 

 

Tucumán, Chaco, Neuquén y Tierra del Fuego fueron las delegaciones que quedaron por debajo de la sanluiseña, que contó con 244 deportistas que ya regresaron a la provincia luego de una semana de mucho esfuerzo.

 

 

En la suma de “Deportes convencionales”, San Luis mejoró un poco la situación general y terminó en el puesto 14; en tanto que en “Deportes adaptados”, la provincia sumó 9 preseas de oro, cuatro de plata y dos de bronce y quedó en el puesto 17, solo delante de San Juan, Neuquén y Tierra del Fuego.

 

 

La provincia que más medallas obtuvo fue Santa Fe, que se consagró bicampeón en los Juegos Nacionales Evita con 99 medallas: 46 doradas, 32 de plata y 21 de bronce, tanto en competencias individuales como grupales de deportes convencionales y adaptados. 

 

 

El podio se completó con la delegación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con 42 medallas de oro, 26 de plata y 16 de bronce; mientras que el tercer lugar fue para Córdoba a partir de la obtención de 41 medallas de oro, 21 de plata y 27 de bronce.

 

 

 

Medallero General

ProvinciaOroPlataBronce
Santa Fe463221
CABA422616
Córdoba412127
Mendoza311620
Misiones301215
Jujuy2276
Río Negro211618
Corrientes201718
Entre Ríos201522
Salta192111
Buenos Aires18166
Catamarca1777
Chubut161715
Santa Cruz15148
San Juan141211
San Luis131213
Tucumán13411
Chaco121011
Neuquén8177
Tierra del Fuego5114

 

 

Medallero Deportes Adaptado

ProvinciaOroPlataBronce
Córdoba2578
Misiones2166
CABA1952
Corrientes18119
Mendoza1834
Santa Fe1773
Buenos Aires16104
Jujuy1623
Río Negro15104
Catamarca1324
Entre Ríos1198
Tucumán1129
Salta10147
Santa Cruz10125
Chubut9103
Chaco9510
San Luis942
San Juan874
Neuquén6143
Tierra del Fuego010

 

 

Medallero Deportes Convencionales

ProvinciaOroPlataBronce
Santa Fe292518
CABA232114
Córdoba161419
Mendoza131316
Salta974
Entre Ríos9614
Misiones969
Chubut7712
Río Negro6614
San Juan657
Jujuy653
Tierra del Fuego5104
Santa Cruz523
San Luis4811
Catamarca453
Chaco351
Corrientes269
Buenos Aires262
Neuquén234
Tucumán222
