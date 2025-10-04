Rubén Rey patea fuerte y pide que lo proclamen presidente de la Liga Sanluiseña

Media hora de retraso en la presentación de la lista que además no tiene firma que la avale serían las razones que sepultan las ambiciones de la concejal Laura Sánchez de presidir la Liga Sanluiseña de Fútbol. Esas omisiones fueron las que enumeró el otro candidato, el ex futbolista Rubén Rey, para solicitar ser ungido como la máxima autoridad de la entidad.

En una nota presentada el jueves a la noche, Rey menciona una serie de irregularidades que decantarían en la imposibilidad que Sánchez –concejal de la ciudad obediente del intendente Gastón Hissa- presente su nombre en las demoradas elecciones de la institución. “El plazo para presentar las listas vencía el 29 de setiembre a las 20 y hasta esa hora la única lista avalada era la nuestra”, informó el ex futbolista y actual presidente del Club Deportivo y Cultural San Lorenzo.

Rey tiene la seguridad de que al límite del plazo su fórmula era la única presentada porque envió al edificio de la Liga, el día del vencimiento a la hora indicada, una escribana que certificó que la lista de Sánchez no había sido inscripta. La profesional se entrevistó con el actual presidente de la Liga, otro ex futbolista, Daniel Miranda -quien no oculta su preferencia por Sánchez-, quien le informó que la otra lista no estaba presentada.

En realidad, el actual presidente le dijo a la escribana, a las 20:33, que “recién” le habían enviado por mail la documentación de la lista de Sánchez y se apuró en imprimir el documento para que la notaria tuviera una copia. Allí descubrieron que la nota de presentación no tenía firma.

La representación legal de Rey encontró, entonces, dos razones para que el ex futbolista sea el próximo presidente de la Liga: la lista de Sánchez fue presentada fuera de tiempo y no tiene la firma de forma.

La Asamblea que elegirá el próximo presidente debe realizarse el 30 de octubre.