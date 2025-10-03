  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

28°SAN LUIS - Viernes 03 de Octubre de 2025

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

28°SAN LUIS - Viernes 03 de Octubre de 2025

EN VIVO

Fórmula 1

Colapinto, penúltimo en las dos pruebas libres en Singapur

El argentino se juega la continuidad el año que viene en la Máxima y volvió a tener problemas con su Alpine. El sábado, la tercera prueba y la clasificación.

Por redacción
| Hace 2 horas

La primera jornada de pruebas libres en el Gran Premio de Singapur no fue nada favorable para Franco Colapinto, quien terminó en la penúltima posición en las dos salidas, solo delante del Williams de Alex Albon en la primera y de George Russel, de Mercedes, en la segunda.

 

 

Los problemas en el Alpine del piloto argentino siguieron en evidencia en la prueba nocturna de Singapur y prendieron las alarmas de Franco, quien se juega en las próximas carreras su continuidad en el 2026 en la máxima categoría del automovilismo.

 

 

La continuidad de Colapinto en Singapur llegará el sábado 4 con la práctica 3 a partir de las 6:30 y la clasificación, prevista para las 11 de la mañana. La carrera será a las 9 del domingo.

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo