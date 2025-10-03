Colapinto, penúltimo en las dos pruebas libres en Singapur

La primera jornada de pruebas libres en el Gran Premio de Singapur no fue nada favorable para Franco Colapinto, quien terminó en la penúltima posición en las dos salidas, solo delante del Williams de Alex Albon en la primera y de George Russel, de Mercedes, en la segunda.

Los problemas en el Alpine del piloto argentino siguieron en evidencia en la prueba nocturna de Singapur y prendieron las alarmas de Franco, quien se juega en las próximas carreras su continuidad en el 2026 en la máxima categoría del automovilismo.

La continuidad de Colapinto en Singapur llegará el sábado 4 con la práctica 3 a partir de las 6:30 y la clasificación, prevista para las 11 de la mañana. La carrera será a las 9 del domingo.