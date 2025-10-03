La acusación de "corrupción policial" se oyó en el homenaje a un oficial asesinado

La comisaria de Los Cajones, en el Departamento Junín, lleva desde el jueves 2 de octubre el nombre del “Comisario+ Renato Mauricio Fuentes”, el policía que fue asesinato en un robo a mano armado ocurrido en Cortaderas en septiembre de 2024.

El homenaje se concretó en el transcurso de un acto, en el que Nancy Abigail Muñoz, esposa del efectivo caído en cumplimiento del deber, volvió a pedir justicia. Al mismo tiempo denunció que “hay policías corruptos”, que hubo actos de corrupción detrás de este triste caso y solicitó seguridad para aquellos policías que quieren llegar a la verdad sobre lo acontecido.

La ceremonia fue encabezada por la familia de Renato Fuentes, integrantes de la Promoción de Egresados de la Escuela de Policía y camaradas.

La Comisaría de Los Cajones además de llevar su nombre, tiene en el frente una estatua en su honor, “como reconocimiento a su entrega, compromiso y servicio a la comunidad”.

Participaron del homenaje la Intendenta de Lafinur, Gladys Cornejo, el secretario de Gobierno, Joaquín Amaya, el jefe de la Policía de la Provincia, Pablo Vieytes; la jefa de la Unidad Regional N° 3, Alejandra Escobar; el jefe de la Unidad Regional N° 6 Cristian Guiñazú y el jefe de la Sub-Comisaría de Lafinur, Comisario Diego Pedraza y representantes de distintas comisarías de la Provincia.

Las fuertes y emotivas palabras de Nancy Abigail Muñoz.

Tras agradecer a los impulsores del homenaje, saludar al Jefe de Policía Pablo Vieytes y lamentar la ausencia de la ministra de Seguridad, Nancy Sosa, la esposa de Fuentes aprovecho la oportunidad “para pedir justicia por Renato, un policía que entregó su vida en servicio cumpliendo con su juramento de proteger a los demás aún a costa de su propia seguridad”.

“Duele saber que mientras él entregaba todo por el deber, existan dentro de esta institución quienes manchan el uniforme, quienes usan la chapa no para servir, sino para servirse”, acuso.

Y siguió: “A los policías, no a todos en general, pero a los corruptos les hablo de frente. El uniforme que tienen le queda grande, cada acto de traición suyo, cada soborno aceptado, cada delito encubierto, cada silencio comprado, es una traición, una falta de respeto a la memoria de Renato, un peligro para la sociedad y para sus propios compañeros, quienes como muchos me dicen, tienen miedo, miedo por ellos, miedo por sus familias”.

A “los buenos”, Muñoz también les dirigió su rencor y mencionó a la ministra Sosa. “Me dio su palabra de apoyar a cada uno de los que me está ayudando en esta búsqueda de la verdad. Solo quiero pedir seguridad para estos policías, los buenos, que puedan tener los elementos necesarios para un enfrentamiento y un sueldo acorde a lo que eso significa”.

“Quiero Justicia por Renato, por mis hijos que aún esperan a un padre que no va a volver. Como le digo, quiero Justicia y confío en usted Jefe de la Policía y aún en la ministra de Seguridad Nancy Sosa que así va a hacer”, concluyó.