El fútbol está triste: murió “El Pato” Gatto

José Alberto Gatto, una de las grandes figuras del fútbol de San Luis, murió este jueves a los 65 años. “El Pato” como lo recuerdan los nostálgicos de una época inolvidable de uno de los deportes más populares de San Luis, codeándose con exitosos futbolistas como Juan Gilberto Funes, entre otros.

“Fue un jugador muy rápido, era wing derecho. Muy, pero muy veloz y habilidoso. Y, otras de sus virtudes es que le pegaba con las dos piernas y con mucha potencia. Muy hábil. Recuerdo que cuando se jugó un cuadrangular contra Vélez no lo podían parar. Después tuvo la oportunidad de irse a Italia y a grandes equipos argentinos y de la región, pero siempre prefirió quedarse en su San Luis, junto a su amada familia”.

Estas palabras corresponden a Mario La Torre, reportero gráfico de El Diario de la República (antes El Diario de San Luis) que con su cámara retrató numerosas estrellas de deporte de San Luis y de todo el país y con esta síntesis describió al famoso “Pato” Gatto, que era fanático hincha de Estudiantes de San Luis (el club de su barrio Norte) y que también, con mucho profesionalismo cuando lo convocaron vistió y defendió la casaca de Juventud Unida, el eterno rival de los “albiverdes”.

José Alberto Gatto formó un feliz e inseparable matrimonio con Ángela Gutiérrez, y de amor nacieron Nicolás, que siguió sus pasos en el fútbol y Agustina, actual concejala de la ciudad de San Luis.

Sus restos serán velados este viernes de 08:00 a 12:00 en la Previsora San Luis.

Una trayectoria con 400 goles

En el “Espacio San Luis y su gente”, fue publicada una nota en la que se reseñaba la vida en el fútbol de José Alberto Gatto.

Allí recordó sus comienzos en la canchita del barrio Norte, un fugaz paso que tuvo por Huracán de San Luis, cómo hizo para fichar para Estudiantes y una anécdota sobre un encuentro que mantuvo con el DT Alfio “Coco” Basile que quiso llevárselo para jugar en Vélez.

La nota fue titulada: José Alberto Gatto: un siete bravo.

https://www.eldiariodelarepublica.com/nota/2021-8-29-19-5-0-jose-alberto-pato-gatto-un-siete-bravo