Una semana para ver películas por cuatro mil pesos

La Fiesta del cine es una campaña promocional que le permite a los espectadores ponerse al día con los estrenos gracias a una considerable baja en el precio de las entradas. Este año, comienza el jueves 2 de octubre y permanecerá hasta el miércoles 8 con tickets a cuatro mil pesos para todas las funciones.

A la par, la cartelera continúa la renovación, esta semana con seis estrenos para todos los gustos que se suman a las películas que ya están en la grilla. Además, la semana tiene una sorpresa con el reestreno de “Avatar: el camino del agua”, la película de 2022 en la que James Cameron retomó su éxito comercial. La otra producción fuera de norma de la semana es “Errante: la conquista del hogar”, un documental de la fotógrafa argentina Adriana Lestido que es la primera acción del Festival de Fotografía OFF, que comenzará el 10 de octubre en Merlo y que tiene una función solo el jueves y el domingo.

Entre las producciones nuevas se suman “Animales peligrosos”, sobre una surfista que es secuestrada por un asesino obsesionado con los tiburones que la mete en el mar; “Los extraños 2”, sobre una pareja de recién casados que son atacados por enmarcados en un Airbnb; “Ne Zha 2”, una animación China sobre la salvación de una catástrofe natural, y “Dibujos imaginarios”, sobre una familia en duelo que debe unirse para luchar contra los dibujos de una nena que cobran vida y atacan sin medir las consecuencias.